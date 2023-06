Bousorama Banque veut vous faire passer un bon Week-End avec cette prime de 170€

Boursorama Banque revient une nouvelle fois avec son Pink Week-End, qui permet aux nouveaux clients de la banque en ligne de bénéficier d'une prime de bienvenue plus élevée que la normale. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui puisque le montant grimpe cette fois-ci jusqu'à 170 euros.

Pour attirer de nouveaux clients, Boursorama Banque propose souvent des offres de bienvenue très intéressantes, et qui se révèlent d’autant plus utiles dans un contexte de hausse des prix. Ce week-end, la banque en ligne, filiale de la Société générale, renouvelle son opération Pink Week-End : durant quatre jours, elle accordera une prime pouvant aller jusqu’à 170 euros pour toute ouverture de compte avec une carte bancaire.

Les avantages d’un compte ouvert chez Boursorama Banque

Pas de frais de tenue de compte, mais avec des conditions

Pas de frais de paiement à l’étranger

Une compatibilité Google Pay et Apple Pay

Jusqu’au 3 juillet 2023, l’opération Pink Week-End de Boursorama Banque vous permet d’obtenir jusqu’à 170 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pour bénéficier de cette offre valable pour les nouveaux clients, pensez à utiliser le code promo PW170.

Pourquoi miser sur Boursorama Banque ?

Si Boursorama Banque vaut le détour, c’est avant tout parce qu’il s’agit de l’une des banques en ligne les moins chères de sa catégorie. Elle propose aussi de nombreux avantages, comme l’absence de frais de tenue de compte, ou encore des comptes adaptés à chaque besoin. Par exemple, l’offre Welcome reste gratuite si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Seul bémol de cette offre : les paiements à l’étranger comportement des frais contrairement aux offres Ultim et Ultim Metal, qui, en plus de proposer de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds, promettent une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Par ailleurs, Boursorama Banque étant une banque en ligne française, elle peut délivrer un IBAN français.

Boursorama Banque met également à disposition de ses clients une application mobile, disponible sur Android et iOS. Celle-ci est assez riche en fonctionnalités, ce qui permet même de se passer d’un conseiller. L’interface est quant à elle très réactive, et les options de sécurité proposées sont très pratiques, à l’image de l’ouverture via empreinte digitale ou encore le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte. Enfin, la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay sont bel et bien compris avec les offres de la banque en ligne.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

Comment ouvrir un compte et toucher les 170 € ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PW170 afin de valider la prime lors de l’ouverture de votre compte.

Après ces étapes et quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 20 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, vous pourrez obtenir 80 euros supplémentaires en commandant une carte WELCOME/ULTIM ou choisir la gratuité des 8 premières cotisations pour l’offre METAL. Enfin, vous pourrez acquérir encore 70 euros de la même façon pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove.

Et, les autres banques en ligne ?

Si vous souhaitez comparer les offres de Boursorama Banque avec les autres services proposés par d’autres établissements bancaires, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !