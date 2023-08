Galaxy S23 : le dernier smartphone premium de Samsung est quasi à moitié prix

Le Samsung Galaxy S23 est un bon téléphone haut de gamme qui n'est sorti qu'au début de cette année, mais cela n'empêche pas son prix de décoter très rapidement. La preuve aujourd'hui, puisqu'on le trouve actuellement dans sa version 128 Go à partir de seulement 549 euros, contre 959 euros au lancement.

Samsung fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, notamment avec la récente annonce d’une tonne de nouveaux produits, en passant par les nouveaux Z Fold 5 et Z Flip 5, ou encore les nouvelles Tab S9. Mais, si aujourd’hui, on mentionne une nouvelle fois le nom du célèbre constructeur sud-coréen, c’est pour une promotion immanquable concernant le Galaxy S23, son dernier smartphone premium.

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un design élégamment premium

Une partie photo très soignée

Le Snapdragon 8 Gen 2, tout simplement

Au lieu d’un prix de vente conseillé de 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (version 128 Go) est aujourd’hui en promotion à 549 euros chez U-Techno. Pour obtenir ce prix, il suffit de déduire les 150 euros à obtenir via l’ODR (valable jusqu’au 24 septembre prochain) des 699 euros affichés sur le site du marchand.

Si les stocks viennent à manquer sur la précédente offre, sachez qu’on le trouve aussi au prix réduit de 579 euros chez Ubaldi grâce à la même ODR que précédemment. Il y a aussi le modèle 256 Go à 617 euros après ODR.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S23 ?

Le Samsung Galaxy S23 est le premier prix de la gamme premium du géant sud-coréen, mais il n’en est pas pour autant le moins intéressant. Pour le prix auquel il est proposé aujourd’hui, on peut même dire que c’est le meilleur choix à faire grâce ses caractéristiques toutes aussi premium que les S23 Plus et Ultra. Par exemple, son écran est Oled avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif de 48 à 120 Hz. Et, vous profitez de tout ça dans un petit format pratique grâce à une diagonale de seulement 6,1 pouces.

Côté photo, son module triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels capture des clichés somptueux quelles que soient les conditions météorologiques ou l’heure de la journée. Et, que dire de la présence du Snapdragon 8 Gen 2, qui offre des performances de pointe pour convenir à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone en 2023. L’intégration d’une puce Qualcomm à la place des anciennes Exynos a aussi permis d’améliorer l’autonomie. Le S23 tient donc une bonne journée sans broncher.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23.

Afin de découvrir les autres références du constructeur sud-coréen que l’on recommande les yeux fermés chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

