Samsung Galaxy Book 3 Pro : plus de 450 € de réduction pour ce laptop fin, mais puissant

Avec sa gamme de Galaxy Book, Samsung tente clairement de marcher sur les plates-bandes d'Apple sur l'un de ses terrains favoris, le marché des ultrabooks dominé par les MacBook. Les laptops du sud-coréen sont, eux aussi, fins, puissants, endurants et pourvus d'une dalle AMOLED haute résolution. L'un des derniers modèles, le Samsung Galaxy Book 3 Pro, est actuellement disponible à 1 239,10 euros au lieu de 1 699 euros chez Boulanger.

Pour reprendre le travail du bon pied, s’offrir un ultrabook plus puissant et plus endurant que votre laptop actuel peut être une bonne solution. Le Samsung Galaxy Book 3 Pro est un modèle haut de gamme paru en début d’année et qui rivalise avec les MacBook d’Apple sur plusieurs points. Pour celles et ceux qui n’ont jamais été adeptes de la marque à la pomme, cette réduction de 460 euros sur l’un des derniers ultrabooks de Samsung tombe à point nommé.

Pourquoi nous recommandons le Samsung Galaxy Book 3 Pro :

Un écran AMOLED de 16 pouces en résolution 3K

La puissance d’un Core i7 (13e gen) dans ce poids-plume

Une très bonne autonomie

Au lieu de 1 699 euros habituellement, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est maintenant disponible en promotion à 1 239,10 euros chez Boulanger, en premier lieu grâce à une réduction de 100 euros, puis au code promo PCOLED, et enfin grâce à cette offre de remboursement de 200 euros.

L’ultrabook qui veut rivaliser avec les MacBook

Légèrement remanié par rapport à la génération précédente, le Samsung Galaxy Book 3 Pro reprend le design fin et léger de ses prédécesseurs avec une épaisseur de 11 mm et un poids de seulement 1,17 kg. Il est donc assez léger pour se faire oublier dans un sac, ce qui est un bon point lorsqu’on est amené à l’emporter tous les jours au travail ou à la fac. Malgré sa finesse, sa connectique est bien fournie avec un port USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3.5 mm.

L’une des principales améliorations se situe au niveau de l’écran qui est ici de 16 pouces et avec une surface d’affichage plus grande qu’auparavant. Il s’agit d’une dalle AMOLED en définition 3K (2 880 x 1 800 pixels) dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant dire que la navigation ou le visionnage de vidéos et de séries sur Netflix ne peut être qu’agréable, d’autant plus que la luminosité et la colorimétrie sont bonnes à l’instar du rapport de contraste excellent et des noirs profonds de la technologie OLED.

Une puissance et une endurance à toute épreuve

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro impressionne également avec ses performances, cet ultrabook tourne avec un processeur dernière génération, un Intel Core i7-1360P plus précisément. Doté de 12 cœurs, ce processeur est cadencé par défaut à 2,1 GHz et à 5 GHz en mode turbo boost. Il est ici associé à 16 Go de RAM LPDDR5 pour assurer le multitâche ainsi que de la solution graphique Intel Iris Xe pour s’adonner à quelques créations graphiques. Pour le stockage, cet ultrabook embarque un SSD NVMe de 512 Go.

Au niveau de l’autonomie, le Samsung Galaxy Book 3 Pro se débrouille là aussi très bien, même s’il est loin de pouvoir rivaliser avec les MacBook d’Apple. Avec une batterie de 63 Wh, son autonomie tourne autour des 10 heures, plus que suffisant pour une journée de travail et c’est supérieur à la plupart des ultrabooks qui se contentent de 7 ou 8 heures. Pour la connectivité sans fil, il peut compter sur le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Book 3 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment.

