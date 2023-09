C’est la toute première fois que cette tablette Android chute sous les 200 €

Avec la Honor Pad 8, le constructeur chinois continue sa lancée sur le périlleux marché des tablettes Android. Concurrencer les iPad sur le terrain du premium n'est rien d'autre qu'une cause perdue, c'est la raison pour laquelle une grande partie des derniers modèles Android se situent sur le segment de l'entrée de gamme. Accessible, la Honor Pad 8 l'est encore plus aujourd'hui avec cette promotion faisant descendre son prix de 349 euros à 195 euros chez Cdiscount.

Dans la foulée des nouvelles tablettes abordables, il est normal de se demander ce sur quoi compte la Honor Pad 8 afin de se démarquer. À cette question, nous répondrions « quelques pouces en plus ». En effet, l’ardoise fait figure de géante sur ce marché et elle peut compter également sur un écran en définition 2K promettant une utilisation agréable. Déjà vendue à un tarif intéressant, on la trouve nce moment avec une remise immédiate de 44 %.

La Honor Pad 8 en quelques points

Une tablette de 12 pouces légère et fine

Une dalle LCD en définition 2K

De performances fluides

Au lieu de 349 euros au lancement, mais aujourd’hui affiché au prix barré de 259 euros, la Honor Pad 8 est désormais disponible en promotion à seulement 195 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Honor Pad 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Honor Pad 8 au meilleur prix ?

Un grand écran qui aurait mérité d’être plus brillant

La Honor Pad 8 est loin d’être un canon de beauté avec son revêtement en aluminium, mais ses finitions sont d’un bon niveau . Elle parvient aussi à surprendre par sa finesse et sa légèreté, rares pour une tablette de 12 pouces. Ce grand écran est une dalle LCD en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le rendu est moins éclatant qu’avec une dalle OLED, mais cela reste de bonne facture. De plus, l’écran est doté d’une fonction « eBook » le faisant basculer en noir et blanc afin de réduire la fatigue oculaire.

Pour ce qui est des performances, la Honor Pad 8 tourne avec un Qualcomm Snapdragon 680 associé à 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour une tablette d’entrée de gamme, les performances sont correctes, le multitâche et le visionnage de vidéos et séries sont fluides, mais la Honor Pad 8 pourrait commencer à s’essouffler avec quelques jeux 3D. À titre d’exemple, Genshin Impact, avec les paramètres graphiques au minimum, ne tourne même pas à 30 FPS.

Une tablette pas chère, mais avec quelques concessions

Il faut se douter qu’une tablette d’entrée de gamme n’est pas parfaite sur tous les points, nous venons de voir que les performances, bien que bonnes, sont limitées, et c’est aussi le cas de l’expérience utilisateur avec l’interface MagicOS 6.1 basée sur Android 12. Le logiciel est efficace, certes, mais pas assez optimisé au niveau du multitâche et particulièrement au niveau de la gestion des raccourcis et de la barre des tâches. On voit là que cette tablette est plus axée vers le divertissement que vers la productivité.

On peut pointer l’absence d’un lecteur de carte microSD qu’on a l’habitude de trouver sur les tablettes d’entrée de gamme, mais surtout d’une prise jack, un gros raté pour les personnes habituées aux casques ou aux écouteurs filaires. Enfin, la Honor Pad 8 intègre une batterie de 7250 mAh capable de tenir dans les 14 heures en lecture vidéo. Ce n’est pas exceptionnel, mais pas désastreux non plus. Elle est également compatible avec la recharge rapide de 22,5 W qui lui permet de refaire le plein en deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Honor Pad 8.

Afin de comparer la Honor Pad 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).