Le Google Pixel 6a coûte aujourd’hui deux fois cher moins que le Pixel 7a

Alors oui, le Pixel 6a est sorti il y a deux ans, mais ce petit smartphone vaut le détour, ne serait-ce que pour son expérience logiciel et sa qualité photo. Aujourd’hui son prix chute à 285 euros et en fait le photophone pas cher idéal.

Les prochains fleurons de Google risquent de connaître une forte hausse de prix. Alors, si vous souhaitez investir dans un smartphone de la firme Mountain View à un prix abordable, il vaut mieux miser sur la gamme A. C’est d’ailleurs le Pixel 6a qui fait l’objet de ce bon plan. Il a beau avoir été remplacé par le 7a, il a encore de bons arguments pour plaire à celles et ceux qui souhaitent un appareil simple à utiliser et doué en photo. Surtout qu’aujourd’hui, il coûte presque deux fois moins cher que son actuel successeur vendu à 509 euros.

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 6a

Le petit format pratique et agréable en main

La qualité et la polyvalence photo

L’expérience logicielle des Pixels sur un bel écran Oled

Au départ à 459 euros, le Google Pixel 6a revient aujourd’hui à seulement 285 euros sur le site AliExpress, grâce au code FR24.

Un photophone toujours appréciable en 2023

La photo est toujours un critère qui ressort le plus à l’achat d’un smartphone, et sur cette partie, les Pixels font du bon travail. C’est le cas du 6a, qui avec ses deux capteurs (un principal de 12,2 mégapixels, et un ultra grand-angle en 12 mégapixels) capture de très beaux clichés, surtout de jour.

Il excelle avec son mode Portrait et son mode Vision de nuit qui se défend tout aussi bien avec des photos détaillées et des scènes bien éclairées. Un temps de pose plus long est toutefois nécessaire avant d’obtenir son cliché. Quant à l’ultra grand-angle, il offre aussi de bonnes performances — sans non plus être son atout majeur.

Quelques compromis à prendre en compte

Plus abordable que les Pixel de sa génération, le 6a est aussi bien maîtrisé, et offre un gabarit excellent en main pour toutes les personnes en quête d’un smartphone pas trop grand ni trop lourd. À l’avant, son écran de 6,1 pouces est de bonne qualité : Oled en définition Full HD+, mais se limite à un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Le Pixel 6a a beau être équipé de la puce Google Tensor de première génération, il s’en sort dans la plupart des situations, mais il ne faudra pas non plus compter sur le téléphone pour le gaming. L’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide et tourne aujourd’hui sur Android 13. Les dernières concessions à faire se font au niveau de l’autonomie, qui est assez juste face à certains concurrents. D’autant plus que la charge rapide du 6a s’élève à 18W. Si votre utilisation est modérée, vous pouvez espérer atteindre une journée d’autonomie.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Envie de découvrir d’autres smartphones doués en photo ? Retrouvez d’autres références dans notre guide sur les meilleurs smartphones photo en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

