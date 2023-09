Seulement 179 € pour cet écran PC gaming Samsung en 27 pouces, QHD et 144 Hz

L'écran PC Samsung Odyssey G5 de 27 pouces dispose d'une fiche technique complète qui devrait ravir les joueurs les plus exigeants. Pourtant, malgré sa configuration pointue, il est actuellement disponible à un super prix grâce à une promotion et à une ODR : sur LDLC, il peut en effet vous revenir à 179 euros au lieu de 269 euros.

En concevant sa gamme Odyssey, Samsung a souhaité proposer plusieurs références de moniteurs taillés pour le gaming et destinés à des joueuses et joueurs en quête de réactivité. Le modèle G5 de 27 pouces dispose par exemple d’un taux de rafraîchissement élevé qui permet de profiter d’une belle fluidité au cours des actions de jeu. Sa large diagonale et sa capacité à réduire les déchirures d’écran rendent l’expérience encore plus confortable. Bref, on a ici droit à une machine complète, qui a actuellement l’avantage d’être nettement moins chère qu’en temps normal grâce à une réduction doublée d’une ODR.

Pourquoi on recommande le Samsung Odyssey G5

Pour sa dalle incurvée QHD de 27 pouces

Pour son taux de rafraîchissement de 144 Hz

Pour sa compatibilité avec FreeSync Premium

Initialement affiché à 269 euros, le Samsung Odyssey G5 est actuellement proposé à 229 euros sur LDLC grâce au code promo LED. Mais grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 octobre 2023, le moniteur gaming peut même vous revenir à 179 euros.

Un design pointu et une courbure pratique

Le design de l’écran PC Samsung Odyssey G5 nous donne déjà un indice sur son identité très marquée. Ce moniteur est en effet résolument taillé pour le gaming avec ses lignes anguleuses, ses motifs géométriques sur le bas de l’écran et le pied massif en Y qui permet de rendre le tout assez stable. Et parce que l’image est centrale dans les jeux vidéos, Samsung a opté pour un écran encadré de très fines bordures, qui favorisent l’immersion.

Mais ce qu’on retient avant tout sur cette dalle, c’est évidemment cette courbure de 1000R, optimale pour un écran PC puisque le champ de vision de l’œil humain correspond justement à cette courbure. Une dalle efficacement incurvée qui maximise grandement l’immersion et qui remplit la vision périphérique, que ce soit pour jouer ou même pour regarder des séries ou des films. Autrement, on peut compter sur une dalle VA QHD (2 560 × 1 440 pixels) de 27 pouces, qui permet de profiter d’une très bonne qualité d’image sur une dalle d’une taille plus que correcte.

Une réactivité à toute épreuve

L’écran du Samsung Odyssey G5 marque aussi des points grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo et action de jeu. Les mouvements rapides ne souffrent d’aucun ralentissement et les lags sont fortement réduits. Le taux de réponse de 1 ms permet de son côté de ne plus avoir d’images floues qui perturbent les sessions de jeu. Bref, la réactivité est ici de mise. Cerise sur le gâteau, le moniteur est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, qui se charge de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades bien embêtantes. Le HDR10 est aussi présent pour des couleurs et contrastes riches, ce qui est particulièrement appréciable au cours des scènes sombres, ou tout simplement lors du visionnage de vidéos.

Enfin, côté connectique, celle-ci n’est pas très fournie, mais on a tout de même droit à une entrée HDMI 2.0, un DisplayPort et une prise casque. Il est ainsi possible de brancher quelques autres périphériques pour compléter son setup.

