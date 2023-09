Le prix du MacBook Pro 14 (M2 Pro) est bien plus intéressant avec cette offre Fnac

En ce moment, la Fnac propose le puissant MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 Pro en promotion. S’il vous fait de l’œil, c’est le moment d’économiser 280 euros.

Dévoilée en début d’année 2023, la firme de Cupertino a présenté la nouvelle génération MacBook Pro 14 et Pro 16 équipés de la puissante puce M2 Pro et M2 Pro Max. L’ordinateur portable le plus compact dédié aux professionnels d’Apple impressionne par son efficacité et se trouve en ce moment 280 euros moins chers qu’au départ.

Quels sont les points forts du MacBook Pro 14 M2 Pro ?

Des finitions impeccables

Un superbe écran mini-LED de 14,2 pouces + 120 Hz

Les excellentes performances de la puce Apple M2 Pro

Avec un prix barré à 2 769 euros, le MacBook Pro 14 M2 Pro 2023 (512 Go SSD + 16 Go RAM) est actuellement en promotion à 2 489 euros sur le site de la Fnac. Et si vous ramenez votre ancien ordinateur (même hors service, mais non cassé), vous pouvez obtenir 120 euros de bonus en plus de son prix de reprise.

Un design et un écran sublime

Entre le MacBook Pro 14 2021 et 2023, il y a peu de différence côté design. La nouvelle génération a droit au même châssis en aluminium résistant, mais surtout à des finitions toujours aussi excellentes. On remarque aussi le retour de l’encoche sur l’écran, et bien sûr le clavier et le trackpad, toujours aussi agréables à prendre en main.

Niveau affichage, l’écran est toujours aussi sublime avec sa dalle mini-LED Liquid Retina XDR, proposant une définition de 3 024 par 1964 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. On a donc là un écran très bien calibré, qui promet une excellente luminosité et des contrastes très agréables qui se rapprocheraient même de ceux assurés par l’OLED.

Une puce ultrapuissante

C’est sous le capot que le MacBook Pro 14 2023 dévoile tout son potentiel. L’ancien modèle équipé de la puce M1 Pro était déjà excellent de son côté, mais ici, on a droit à la puce M2 Pro qui se vante de proposer 20 à 30 % de gain par rapport à la génération précédente. Le nombre de cœurs a été augmenté : la puce M2 Pro compte désormais jusqu’à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, contre 10 et 16 pour la M1 Pro. La puissance du MacBook ainsi décuplée conviendra tout particulièrement aux créatifs, comme les monteurs vidéo et les architectes, ou encore aux développeurs. Les différentes tâches gourmandes s’enchaîneront sans aucun ralentissement, et sans surchauffe de la machine, qui reste tout à fait silencieuse.

Une machine puissante dont l’autonomie est meilleure qu’auparavant. Il est capable de tenir une grosse journée sur une seule charge. La compatibilité MagSafe sera évidemment présente pour une recharge rapide. Enfin, la connectique de ce MacBook Pro 14 est plutôt fournie avec trois ports USB/Thunderbolt, un port MagSafe, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD et une prise jack.

Si vous hésitez encore et que vous souhaitez découvrir les autres références d’ultraportables d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant quel MacBook ou Mac choisir.

