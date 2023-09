Pourquoi ces écouteurs sans fil Sony en promotion à 50 € valent le coup ?

Les Sony WF-XB700 est l’une des paires d’écouteurs la plus abordable de la firme nippone. Ils assurent très bien l’essentiel à un prix très avantageux. Aujourd’hui, ils tombent même à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros, sachant qu'ils en valaient 150 euros à leur sortie.

En plus de ses références haut de gamme, Sony propose dans son catalogue audio des écouteurs sans fil pas chers : les Sony WF-XB700. Ils ont beau ne pas proposer la réduction de bruit, ils offrent une bonne expérience audio globale, le tout pour moins de 50 euros aujourd’hui grâce à cette offre.

Les points forts des Sony WF XB700

Des écouteurs confortables et solides

Un bon rendu sonore riche en basses

Une bonne autonomie et une charge rapide

Au départ à 150 euros, puis maintenant habituellement vendu à 99,99 euros, les écouteurs Sony WF XB700 sont actuellement proposés à seulement 49,99 euros sur le site Carrefour.

Pourquoi choisir ces écouteurs Sony ?

Alors oui, les Sony-BX700 ne sont pas dotés de la technologie de réduction de bruit active, mais proposent une isolation passive de qualité avec un rendu sonore plutôt bon. On a le droit à des médiums maîtrisés et des aigus un peu en retrait. Sony a surtout soigné les basses qui sont puissantes et très présentes grâce à la technologie Extra Bass. Si vous écoutez de la musique profonde et avez un petit budget, vous avez peut-être trouvé le produit qu’il vous faut.

Niveau confort, ces écouteurs offrent un excellent maintien dans les oreilles et malgré leur taille assez imposante, nous n’avons pas plus de 8 g dans chaque oreille — parfait pour une longue écoute, sans trop d’inconfort. Ils sont même certifiés IP54. Quant à l’autonomie, les écouteurs tiennent entre 7 à 8 heures. Le boîtier offre quant à lui jusqu’à 18 heures de lecture de musique, et si vous avez besoin de faire le plein d’énergie rapidement, une charge rapide de 10 minutes vous donne une heure d’écoute supplémentaire.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que les Sony WF XB700 avec un prix tout aussi accessible, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans-fil pas chers en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.