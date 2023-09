Ce répéteur Wi-Fi 6 à -40 % promet d’excellents débits partout dans la maison

Il arrive parfois que la couverture Wi-Fi d'une maison n'arrive pas dans toutes les pièces comme une chambre, le grenier ou les toilettes, bref, que des coins tranquilles où on apprécierait regarder une série en paix. Afin de pallier à ces zones blanches qui résistent à la couverture de la box, les répéteurs sont une bonne solution et l'un des meilleurs modèles du marché est en promo chez Amazon, à 66,99 euros au lieu de 109,90 euros.

TP-Link est un des grands noms des solutions d’équipement réseau avec une large gamme de routeurs dans son catalogue. Ces équipements permettent de prolonger la zone de couverture du Wi-Fi afin de pouvoir profiter d’un réseau performant et stable partout chez soi. Actuellement, ce modèle haut de gamme de l’équipementier est en promotion chez Amazon avec une réduction de 39 %.

Le TP-Link RE700X en quelques points

Un répéteur qui supporte la norme Wi-Fi 6 sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Un débit cumulé pouvant atteindre les 3000 Mbit/s

Une couverture Wi-Fi sur 150 m²

Au lieu de 109,90 euros habituellement, le TP-Link RE700X est maintenant disponible en promotion à 66,99 euros chez Amazon.

Un répéteur discret et simple à installer

Le TP-Link RE700X prend la forme d’un boîtier blanc muni d’une prise, d’un port Ethernet et de quelques voyants. L’installation se fait en deux temps trois mouvements, il faut d’abord choisir une prise électrique proche de la box ou du routeur, l’appareillage avec la box se fait ensuite via l’application Tether, disponible sur iOS et Android, ou sur l’interface web. À la fin de cette étape, deux nouveaux points Wi-Fi auront été créés, l’un sur la bande fréquence de 2,4 GHz et l’autre sur celle de 5 GHz.

Une fois le TP-Link RE700X configuré, il est possible de le brancher n’importe où dans la maison afin d’optimiser sa couverture réseau, sachant que ce répéteur étend cette couverture sur une zone de 150 m². L’application permet de garder un œil sur les paramètres et de configurer un horaire d’utilisation par exemple. Enfin, le TP-Link RE700X est doté d’un port Ethernet, ce qui signifie qu’il est possible d’y brancher en filaire un PC ou une console de jeux afin de profiter d’une connexion stable et performante.

Pour dire adieu aux zones blanches chez soi

Le TP-Link RE700X est compatible avec la dernière norme Wi-Fi 6 et propose l’un des meilleurs débits que puisse fournir un répéteur avec 574 Mbit/s en 2,4 GHz et 2402 Mbit/s en 5 GHz. Ces performances sont largement suffisantes pour la majorité des usages et il est possible de pousser vers un usage plus intensif comme le gaming multijoueur. Il faut cependant retenir que tout répéteur Wi-Fi, TP-Link RE700X compris, n’offre jamais des débits supérieurs à ceux de la box ou du routeur.

Quoiqu’il en soit, PC, laptops, tablettes et consoles de jeux devraient pouvoir profiter d’un réseau aux petits oignons partout dans la maison, d’autant plus que le TP-Link RE700X choisit automatiquement la bande fréquence optimale et privilégie en général celle à 5 GHz. Ce répéteur est sans conteste un excellent deal, surtout si l’on possède une box avec Wi-Fi 6.

Afin de comparer le TP-Link RE700X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif de solutions Wi-Fi Mesh.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

