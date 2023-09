Cette trottinette électrique Ninebot est en promotion à moins de 200 €

Parmi les propriétaires de trottinettes électriques, nous avons ceux qui ne regardent pas à la dépense et achètent les modèles les plus puissants et les plus endurants, et de l'autre ceux qui ont tout de même besoin de veiller sur leurs économies. Des deux côtés, on retrouve Ninebot, l'un des leaders du marché des trottinettes électriques. En ce moment, le modèle plus abordable de son catalogue, le Ninebot KickScooter D18E, voit son prix chuter à seulement 192,54 euros chez Banggood.

Parmi les nombreuses gammes de trottinettes électriques de Ninebot, celles de la gamme D sont les plus abordables et sont idéales pour une première fois avec ce genre de véhicule. Mais un prix bas signifie forcément qu’il y a des concessions quelque part et la Ninebot KickScooter D18E n’échappe pas à cette règle. En ce moment, cette trottinette électrique d’entrée de gamme, et donc déjà abordable, profite d’une réduction de 46 %. C’est presque moitié prix !

Le Ninebot KickScooter D18E en quelques points

Un design réussi et de belles finitions

Un système de pliage avec double sécurité

Une charge rapide

Au lieu de 359 euros à son lancement, le Ninebot KickScooter D18E est maintenant disponible en promotion à 192,54 euros chez Banggood, en partie grâce au code promo BGFRNBD18E.

Une trottinette électrique pour débutants bien fichue

Elle a beau être d’entrée de gamme, la Ninebot KickScooter D18E a fière allure avec cette armature métallique rouge vif entourant un deck large qui assure une bonne position de conduite. Elle est classe, mais aussi robuste étant donné que Ninebot a revu la composition de l’alliage pour que la potence soit plus résistante, et n’oublions pas la certification IPX5 qui lui permet de résister aux fortes averses sans séquelles. À partir du moment où le moteur n’est pas immergé, tout roule !

Pour la partie conduite, la Ninebot KickScooter D18E s’aide de pneus à chambre à air de 10 pouces, de garde-boues résistants, un frein à tambour qui peut être coton à utiliser lorsqu’il pleut, un phare avant qui illumine jusqu’à une dizaine de mètres et d’un écran qui n’est pas des plus lisibles la journée. On peut également être assisté de l’application Segway-Ninebot afin de verrouiller la trottinette à distance ou d’avoir un œil sur l’autonomie en temps réel.

Quelques désagréments au niveau de l’autonomie

La Ninebot KickScooter D18E a été pensée comme étant la toute première trottinette avec laquelle un adolescent (qui doit être âgé au moins de 14 ans pour pouvoir conduire ce genre de véhicule) se fait la main. L’accélération est douce et lente, il faut plus de cinq secondes pour qu’elle passe de 0 à la vitesse maximale de 25 km/h. La trottinette est équilibrée et propose une conduite tranquille, son moteur de 500 W serait capable de grimper les pentes à 10 %. Même si elle est simple à utiliser et sécurisée, le port d’un casque reste fortement recommandé.

Pour la garer, rien de plus simple. Le système de pliage et de verrouillage s’active en deux temps trois mouvements et avec un doigt. Simple, rapide, pratique. En revanche, ce qui est moins pratique pour monter des escaliers par exemple, c’est le poids de la trottinette : quasiment 15 kg. Enfin, et c’est le gros point faible de la KickScooter D18E, l’autonomie se limiterait non pas à 18 km mais à une dizaine de kilomètres selon notre test. On peut au moins compter sur la charge rapide qui dure seulement deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Ninebot KickScooter D18E.

Afin de comparer le Ninebot KickScooter D18E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

