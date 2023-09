Déjà abordable, Xiaomi baisse davantage le prix de sa caméra qui filme 2K jusqu’à la fin du week-end

Trouver une caméra connectée pour surveiller son domicile à moins de 40 euros, c’est possible ! La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est la parfaite candidate, puisqu’elle coûte 39 euros au lieu de 59 euros.

Xiaomi compte un bon nombre de produits. La firme chinoise propose d’ailleurs un catalogue fourni de caméras de surveillance, dont une référence à la fois efficace et abordable : la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Pensée pour l’intérieur, avec son petit format et son look discret, cette solution suffit pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout, qu’en ce moment, elle profite de 20 euros de réduction.

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, c’est quoi ?

Une caméra intérieure discrète

Capable d’enregistrer des vidéos en 2K sur microSD

Alerte en cas de mouvements

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est sortie au prix de 59,99 euros, mais à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche inclus, elle se trouve en promotion à 39,99 euros sur le site de la marque.

Petite et simple à installer

Avec son nom à rallonge, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est heureusement une caméra plutôt compacte, avec des petites dimensions (122 × 78 × 78 mm) qui se dissimule bien dans votre espace à vivre. Elle dispose d’un revêtement en plastique blanc, ainsi qu’une forme arrondie où l’on retrouve le module caméra motorisé. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la mettre en route, il est nécessaire de télécharger l’application Mi Home pour la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et notez d’ailleurs que la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est aussi possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Un rendu d’image nette pour louper le moins de choses possbiles

Dépourvue de certification IP, la caméra surveille uniquement l’intérieur de votre domicile. Elle peut, comme son nom l’indique, filmer en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. Une meilleure résolution que le précédent modèle, pour avoir des images plus détaillées, même lorsque vous zoomez sur le sujet. Elle offre un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible.

De plus, l’ouverture de f/1,4 offre un grand-angle pour avoir un maximum d’informations sur l’image. La vision nocturne a également été améliorée pour une image encore plus nette et avec davantage de détails, même en faible luminosité. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes. Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi. Vous pourrez donc afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché, et si vous souhaitez les découvrir : voici notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.