Grâce à cette offre, ce très bon VAE Moustache est à un prix plus acceptable

Pour éviter de payer le prix fort à l’achat d’un bon vélo électrique, il est intéressant d’opter pour du reconditionné. En ce moment, le VAE Moustache Samedi 27 Xroad FS 5 est vendu à 3 399 euros au lieu de 4 500 euros.

Si vous n’êtes pas familier avec la marque Moustache, il s’agit d’une marque française qui conçoit des vélos à assistance électrique depuis plus de dix ans. Loin d’être novice dans le domaine, le fabricant compte un bon nombre de références aux noms atypiques, comme ce Samedi 27 Xroad 5 FS. C’est un VAE haut de gamme adapté pour les balades en ville avec son lot d’équipement lui assurant fiabilité et confort. Il faut pouvoir y mettre les moyens, mais grâce à cette promotion son prix passe de 4 500 euros à 3 399 euros en reconditionné.

Les atouts du Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS

Un design très réussi

Confortable et facile à prendre en main

Polyvalent et endurant

Vendu neuf à 4 500 euros, le VAE Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS est disponible en reconditionné au prix de 4 100 euros, mais grâce à une remise de près de 20 %, il passe à 3 399 euros sur le site Upway. Sachez tout de même que selon votre région, des aides financières sont mises à votre disposition pour faire chuter le prix de l’engin.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Moustache Samedi 27 Xroad FS 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Moustache Samedi 27 Xroad FS 5 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un design maîtrisé pour un bon confort

Sur son modèle Samedi 27 Xroad FS 5 Moustache propose un guidon en forme de M qui est très adapté à l’usage urbain. Avec sa couleur rouge, il a fière allure et offre de belles finitions avec son cadre en aluminium. Il propose un design robuste et costaud qui le mettent directement dans la catégorie des poids lourds, en témoigne son poids de 25,6 kg.

Le confort est au rendez-vous grâce aux pneus Schwalbe de 27 pouces qui garantissent un meilleur amorti sur la route. Elle dispose aussi d’une selle apportant un meilleur confort que certains VAE aux selles rigides, que ce soit sur des trajets courts, moyens ou plus longs.

Un VAE à l’aise en ville, et hors des sentiers

Le VAE de Moustache est à un plaisir à utiliser, notamment grâce à son moteur Bosch Performance Line CX de 250W (puissance max autorisée) et 85 Nm de couple. Ce modèle est paré pour les utilisations urbaines, mais aussi pour les sorties hors des sentiers battus. Il garde sa trajectoire et propose une stabilité exemplaire, aidé par son ensemble de suspensions, ses pneus, son cadre, son poids et son moteur. Côté sécurité, le freinage à disque hydraulique est assez puissant et faible pour s’arrêter net.

Pour rouler sereinement, il est alimenté par une grosse batterie de 625 Wh. Dans les faits, avec le mode turbo activé et pour un poids de 103 kg dessus, le vélo a toujours tenu minimum 50 km et ce même en parcourant des montées violentes en pleine roue boueuse. Avec un usage mixte (montée, plat, sol), l’autonomie peut monter jusqu’à 70 km. Une autonomie satisfaisante pour quiconque se déplace quotidiennement.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le VAE Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2023 pour vous aider dans votre achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.