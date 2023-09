Sony Inzone H7 : le casque gaming assorti à la PS5 à -35 % + 75 € offerts sur le PlayStation Store

Lors de la sortie de la PS5, Sony s'était déjà risqué à la conception d'un casque gamer avec le Pulse 3D, présenté comme étant le casque officiel de la console. En revanche, le résultat n'était pas assez convaincant. Le constructeur nippon n'a pas pour autant tourné le dos au marché des casques gaming et a lancé la gamme des Inzone qui s'adresse aussi bien aux joueurs PS5 que PC. En ce moment, le Sony Inzone H7 est disponible à 149,99 euros au lieu de 229,99 euros avec en plus de l'argent crédité sur votre compte PSN.

Les casques Inzone de Sony se positionnent dans le segment du haut de gamme et le modèle H7 nous livre ici une prestation somme toute classique, la seule chose qui le différencie du H9 qui représente le haut du panier est l’absence de la réduction de bruit active. Le Inzone H7 est un casque plutôt onéreux pour ce qu’il est vraiment mais heureusement que des promotions apparaissent de temps à autres, comme aujourd’hui où ce casque gaming profite d’une réduction de 80 euros et permet de gagner un coupon de 75 euros à dépenser sur le PSN.

Le Sony Inzone H7 en quelques points

Un design soigné et assorti avec la PS5

Une prestation sonore de qualité

Une autonomie de 40 heures

Au lieu de 229,99 euros au lancement, le Sony Inzone H7 est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros chez Micromania. De plus, 75 euros à dépenser sur le PlayStation Store sont offerts pour l’achat de ce casque.

Un premier casque gaming réussi pour Sony

Si le Sony Inzone H7 peut paraître familier à certains, ce n’est pas seulement à cause de sa livrée noire et blanche assortie avec les couleurs de la PS5. Ce casque a vaguement un air de WH-1000XM5 avec ses oreillettes proéminentes et son arceau fin. Pour ce qui est des matériaux utilisés, c’est du classique avec une structure en plastique et des contours en simili-cuir, le tout rembourré de mousse à mémoire de forme. Le résultat est soigné et le casque se montre confortable et léger.

S’il fait penser au WH-1000XM5, c’est parce que le Sony Inzone H7 se montre tout aussi endurant. Le constructeur nippon communique une autonomie de 40 heures sans toutefois préciser dans quelles conditions ces résultats ont été obtenus. De notre côté, nous avons testé ce casque dans un usage gaming et un usage musical et le résultat est sans appel : l’autonomie est supérieure aux 40 heures annoncées, ce qui place le Sony Inzone H7 dans la fourchette haute sur ce critère.

Son dynamique et spatialisation personnalisée

Pour les prestations sonores, Sony a doté son casque d’un couple de transducteurs de 40 mm qui délivre un rendu aussi dynamique que convaincant. Les performances sont excellentes et la scène sonore suffisamment ouverte pour pouvoir être immergé au mieux. Toujours pour l’immersion, le Sony Inzone H7 propose une spatialisation sonore personnalisée qui n’apporte en réalité que peu d’améliorations, seuls les sons importants sont mieux audibles.

Si la spatialisation n’est pas assez convaincante, il est toujours possible de s’immerger avec la technologie audio exclusive à la PS5, Tempest 3D. On peut également avoir accès à un égaliseur via le logiciel compagnon Inzone Hub, là aussi si on trouve à redire sur la restitution sonore par défaut. En plus de l’égaliseur à dix bandes, ce logiciel permet également de régler la plage dynamique, la balance entre le jeu et le chat ou encore de scanner les oreilles pour configurer la spatialisation sonore personnalisée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony Inzone H7.

Afin de comparer le Sony Inzone H7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques PS5 et PS4 du moment.

