L’iPhone 15 Pro fait grand effet sur le prix de l’iPhone 14 Pro pendant ces French Days

Avec un prix stratosphérique lors de sa sortie, l'iPhone 14 Pro en deviendrait presque abordable aujourd'hui, non seulement parce qu'il faut s'attendre plus fréquemment à ce genre de promotion depuis la sortie de l'iPhone 15, mais surtout parce que nous sommes en pleine période des French Days. En ce moment, l'iPhone 14 Pro dans sa version de 256 Go est disponible pour 1 149 euros au lieu de 1 459 euros chez Darty.

Ça y est, c’est fait, l’iPhone 15 est disponible sur les Ă©tals de nos marchands prĂ©fĂ©rĂ©s de la high-tech, mais ce n’est pas pour autant que la gamme des iPhone 14 doit ĂŞtre renvoyĂ©e au nĂ©ant d’oĂą elle en est sortie. Vu le peu de diffĂ©rences entre les iPhone 14 Pro et les iPhone 15, certains pourraient voir les premiers comme un substitut acceptable aux seconds. Un substitut plus abordable mĂŞme puisque l’iPhone 14 Pro dans sa version de 256 Go profite d’une rĂ©duction de 310 euros par rapport Ă son prix de lancement. Merci les French Days !

L’Apple iPhone 14 Pro en quelques points

Un écran OLED irréprochable

Les excellentes performances de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island

iOS 16 qui n’a rien Ă envier Ă Android

Au lieu de 1 459 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 1 149 euros chez Darty.

Des apports notables par rapport aux modèles d’entrĂ©e de gamme

Si nous constatons peu de diffĂ©rences entre un iPhone 14 Pro et un iPhone 15, celles entre un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 sont plutĂ´t nombreuses. Ă€ commencer par la dalle Super Retina XDR en haute dĂ©finition (2 796 x 1 290 pixels) qui est dotĂ©e ici de la technologie Pro Motion lui permettant de profiter d’un taux de rafraĂ®chissement adaptatif pouvant grimper jusqu’Ă 120 Hz. Cet Ă©cran propose Ă©galement un mode plein soleil qui permet de faire grimper la luminositĂ© jusqu’Ă 2000 cd/m².

L’appareil photo progresse Ă©galement sur plusieurs points, la configuration se dote ici d’un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un tĂ©lĂ©objectif x2 de 12 Mpx. Alors que le volet photo n’a jamais Ă©tĂ© le point fort d’Apple, on ne peut lui enlever les efforts fournis ici. La qualitĂ© des clichĂ©s est semblable Ă ce que proposait l’iPhone 13 Pro, mais l’iPhone 14 Pro fait tout de mĂŞme mieux avec plus de dĂ©tails dans les situations de basse luminositĂ© notamment. Mention spĂ©ciale au mode vidĂ©o 4K HDR et surtout au mode action qui propose une stabilisation extrĂŞme !

Toujours l’un des smartphones les plus puissants

La puce A16 Bionic est l’un des Ă©lĂ©ments qui ont fait sensation lors de la sortie des iPhone 14 Pro l’annĂ©e dernière, aujourd’hui encore, il s’agit d’un SoC très performant. Cette puissance Ă toute Ă©preuve est accompagnĂ©e d’une des meilleures interfaces, iOS 16, mais aussi d’une nouveautĂ© qui a fait mouche autant chez les invĂ©tĂ©rĂ©s d’Apple que chez les utilisateurs Android : la Dynamic Island. Il s’agit d’une petite pilule animĂ©e donnant directement accès Ă certaines fonctionnalitĂ©s telles que la lecture de la musique, les appels, la minuterie, etc.

Enfin, l’iPhone 14 Pro embarque une batterie lĂ©gèrement plus Ă©paisse que celle de l’iPhone 13 Pro pour une autonomie quasiment similaire, Ă savoir une grosse journĂ©e, et ce mĂŞme avec le mode Always On activĂ©. En revanche, aucun effort n’a Ă©tĂ© fourni au niveau de la recharge, celle-ci est encore cantonnĂ©e Ă du 20 W et Ă une connectique Lightning. Il faut environ 30 minutes pour que le smartphone rĂ©cupère 50 % de sa batterie avant que la puissance de recharge ne diminue.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14 Pro.

