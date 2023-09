Samsung Jet 75 : ce concurrent des balais aspirateurs Dyson est à -35 % lors des French Days

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, mais en profitant des French Days, il est possible de faire de bonnes affaires, comme avec ce Samsung Jet 75 qui revient à 379 euros, au lieu de 579 euros au départ.

On entend plus souvent parler de Samsung, pour ses smartphones, ses montres connectées ou encore ses téléviseurs, mais la firme sud coréenne regorge de produits. Elle propose des balais aspirateurs, au format stick, bien équipé pour éliminer les saletés sur les sols. Le modèle Jet 75 se montre efficace et se négocie 200 euros de moins à l’occasion des French Days.

Le Samsung Jet 75 propose…

Un format stick pratique et léger

Une bonne puissance d’aspiration sur l’ensemble des sols

Une bonne autonomie

Habituellement à 579,99 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 75 est désormais proposé à 379,99 euros sur le site Boulanger.

Un aspirateur à balai qui facilite la corvée

Avec son Jet 75, Samsung tient à proposer un nettoyage sans effort et cela passe par la conception. Pour simplifier vos mouvements, le balai ne pèse que 1,6 kg en mode aspirateur à main et 2,6 kg au total. Les longues séances de ménage ne devraient donc pas trop peser sur le bras.

Grâce à son format stick, il garantit une totale liberté d’utilisation avec l’absence de fil et de sac. Autre avantage par rapport aux aspirateurs traineau, son bruit est réduit pour éviter les nuisances sonores que peut engendrer un aspirateur.

Et nettoie efficacement votre intérieur

Au niveau des performances, son moteur est doté d’une puissance de 550 W qui devrait être largement suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. D’ailleurs, la marque propose 9 cyclones et 27 orifices sur son appareil pour minimiser la perte d’aspiration. Sa brosse motorisée pivote à 180 degrés et permet de changer facilement de direction et de nettoyer chaque coin. Il enlève les poils et les saletés incrustés.

Autrement, le Jet 75 dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, le niveau de puissance et le type de brosse, ou encore l’autonomie. D’ailleurs, on pourra compter sur une autonomie de 60 minutes. Quant au temps de charge, il faudra tabler sur 4 heures environ.

