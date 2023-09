Le PlayStation VR 2 de la PS5 profite des French Days pour baisser son prix

Si vous possédez une PS5, que vous vous intéressez à la VR, sachez qu’à l’occasion des French Days, le casque PS VR 2 de Sony est en promo : 569 euros contre 599 euros à sa sortie.

Après un premier casque de réalité virtuelle, Sony renouvelle l’expérience avec son PlayStation VR2. Ce dernier réunit de nombreuses technologies permettant d’immerger au mieux l’utilisateur dans son jeu, en plus de proposer des écrans Oled précis et un confort très agréable. Pour l’obtenir, en ce moment, grâce aux French Days, sachez qu’un code promo lui fait perdre quelques dizaines d’euros sur son prix habituel.

Les atouts du Sony PS VR2

Les écrans Oled HDR précis et rapides

Les manettes Sense Controller super ergonomiques

Le plein de technologies : retour haptique, gâchettes adaptatives etc

Vendu au départ à 599,99 euros, le casque PlayStation VR2 de Sony est actuellement remisé à 569 euros sur le site Rakuten après avoir appliqué le code RAKUTEN30.

Un design bien pensé

Le PlayStation VR 2 reprend les codes de design de la PlayStation 5 et de la manette DualSense avec sa robe noire et blanche et son plastique mat, lequel paraît toutefois peu qualitatif. Cela n’empêche pas d’avoir un design bien maîtrisé. Il est regrettable de retrouver un casque filaire, mais la mise en place est simple après l’avoir branché sur votre console.

Une fois sur votre tête, le casque procure un bon confort. Durant notre test, le poids du casque ne s’est jamais fait ressentir, à condition de bien ajuster le casque, et comme ce n’est pas un casque autonome sur batterie, il a l’avantage d’être plus léger. Attention à ne pas s’emmêler avec le fil.

Un casque qui maximise l’immersion

Le PS VR2 offre un écran Oled d’une définition de 2 000 x 2 040 pixels par œil, avec en plus un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz et un champ de vision de 110 degrés. L’Oled vient considérablement renforcer l’immersion grâce à ses beaux contrastes. Les images sont de qualité, la luminosité est au rendez-vous et les textes sont particulièrement lisibles.

Ce casque VR s’accompagne de deux manettes « Sense Controller » qui sont à la fois ergonomiques et bien finies, et proposent les mêmes technologies de la DualSense. Que ce soit le suivi du regard, les gâchettes adaptatives, les vibrations dans le casque ou le son 3D, Sony fait très fort avec ce casque haut de gamme. Il offre une meilleure immersion au cœur de vos jeux favoris. Seul hic, ces manettes sont difficiles à prendre à main à cause de leur forme. Il faudra recharger chaque manette en USB-C toutes les 4 à 5 heures de jeu environ.

Enfin, il est possible de jouer à des jeux non conçus pour la VR avec le casque, en utilisant la DualSense et non les Sense Controller. Une fonction plutôt agréable pour s’immerger dans ses titres préférés.

Vous trouverez plus de détails dans notre test sur le Sony PlayStation VR2.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

