LG OLED55C3 : ce TV 4K noté 9/10 est près de 900 € moins cher pour les French Days

Présentée au CES 2023, la série C3 signée LG succède dignement à la gamme C2 tout en apportant plusieurs améliorations. Pendant les French Days, c'est le modèle de 55 pouces qui nous intéresse particulièrement puisqu'au lieu de 2 109 euros, il peut vous revenir à 1 256 euros chez Ubaldi.

Cette année, la série de TV LG C2 a laissé place à la gamme C3. Si les modèles de cette dernière reprennent les mêmes dalles que les précédentes versions, les images diffusées sont tout de même bien plus lumineuses, en plus de profiter d’un traitement bien plus efficace grâce au nouveau processeur de la marque. Les TV LG OLED C3 ont bien d’autres atouts, que l’on peut notamment retrouver sur le modèle de 55 pouces, lequel peut actuellement vous revenir à moins de 1 300 euros pendant les French Days.

Ce qu’il faut savoir sur le LG OLED55C3

Une dalle OLED plus lumineuse

Un processeur pour l’upscaling plus performant

Quatre entrées HDMI 2.1 présentes

Initialement proposé à 2 109 euros, le TV LG OLED55C3 est désormais affiché à 1 484 euros chez Ubaldi grâce à une promotion doublée de 28 euros de réduction grâce au code promo 4FIVE3923. Mais grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 1er octobre 2023, le prix du TV peut passer à 1 256 euros.

Un écran plus lumineux

Pourquoi changer un design qui fonctionne ? Voici ce que s’est probablement dit LG au moment de réfléchir au design des TV de sa série C3 de 2023. Pour le modèle de 55 pouces ici présenté, on retrouve ainsi une esthétique identique à celle de la série précédente, la C2, avec des bordures très fines, voire invisibles et un pied central assez large similaire. Heureusement, quelques nouveautés ont fait leur apparition, et c’est au niveau de l’écran que cela se passe. La luminosité étant souvent le point faible des dalles OLED, LG a souhaité proposer une dalle bien plus efficace sur ce point. Ainsi, l’écran profite de la technologie Brightness Booster, censée augmenter cette luminosité. Au cours de notre test, nous avons ainsi mesuré, en mode Filmmaker, un pic de luminosité de 835 cd/m² pour une fenêtre de 10 %, soit une valeur supérieure à celle proposée par le C2 (780 cd/m² dans les mêmes conditions). Cela reste bien inférieur au pic de luminosité proposée par la série ultra premium G3, mais le résultat y est.

Au niveau de l’image à proprement parler, le processeur de traitement d’image Alpha 9 de 6ème génération se charge d’offrir encore plus de puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. La précision est par ailleurs légèrement supérieure par rapport à la précédente génération concernant notamment la mise à l’échelle des contenus, de quoi profiter de scènes plus détaillées avec un très bon piqué. Autrement, outre la qualité d’image permise par l’OLED, on a aussi droit aux compatibilités avec les normes HDR, HDR10 (mais toujours pas HDR10+) ou encore Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Mention spéciale pour le mode Filmmaker qui assure une parfaite fidélité des couleurs pour les contenus HDR.

Un TV aussi idéal pour le gaming

Le TV LG OLED55C3 est tout aussi taillé pour le gaming grâce aux quatre entrées HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen, et des fonctions d’optimisation VRR pour les fréquences variables, ALLM (Auto Low Latency Mode) pour la latence et le temps de réponse réduits, ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia. Et parque que le temps de retard à l’affichage est important, nous avons pu mesurer un input lag de 12,5 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé au cours de notre test. On peut toutefois descendre plus bas encore en activant la fonction « Renforçateur« dans les paramètres de l’Optimiseur de jeu pour atteindre un input lag de 9,2 ms.

Enfin, ce TV LG C3 embarque la nouvelle version de son système WebOS 23. Celui-ci a changé d’apparence et intègre notamment des Quick Card (des vignettes correspondant à différentes activités : Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique…), un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé. Une interface fluide qui reste dans tous les cas agréable à parcourir.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED55C3.

