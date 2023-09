Le tout récent Honor 90 coûte déjà 255 € de moins grâce aux French Days

Le Honor 90 est un smartphone milieu de gamme qui marque des points avec son capteur photo de 200 mégapixels, son écran OLED ou encore ses bonnes performances. Son prix actuel est aussi un atout : pendant les French Days, Cdiscount le propose en effet à 344 euros au lieu de 599 euros.

Arrivé cette année sur le marché en France, le Honor 90 a succédé à l’honorable Honor 70, le Honor 80 n’étant jamais sorti dans notre pays. Ce nouveau smartphone vient donc avec de sérieux arguments, comme un capteur principal de 200 mégapixels et un écran AMOLED 120 Hz qui a tout d’une dalle premium. Des atouts qui sont encore plus tentants avec une baisse de prix, comme pendant ces French Days.

Les points essentiels du Honor 90 5G

Un design élégant

Un écran AMOLED 120 Hz

Un capteur principal de 200 mégapixels

Une puce Snapdragon 7 Gen 1

Initialement affiché à 599 euros lors de sa sortie, le Honor 90 5G (256 Go) est désormais vendu à 344 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Un bel écran et une partie photo alléchante

Malgré son prix réduit, le Honor 90 semble copier le design d’autres smartphones bien plus premium avec son design élégant, sa légèreté (183 g) et sa finesse (7,8 mm). Son écran n’est clairement pas en reste, puisqu’on a ici droit à une grande dalle AMOLED de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz, qui promet une navigation bien fluide. Il bénéficie également d’une belle définition de 2 664 x 1200 pixels au ratio 20:9 et intègre la norme HDR 10+. Ajoutons à cela le côté incurvé, et on obtient un écran plutôt immersif.

Au dos du smartphone, se trouve son autre véritable atout : son module photo. Outre son ultra grand-angle de 12 mégapixels et son capteur de profondeur de 2 mégapixels, le Honor 90 embarque avant tout un capteur principal de 200 mégapixels, qui réalise de jolis clichés avec couleurs naturelles, malgré un petit manque de piqué. La gestion du HDR est bonne dans l’ensemble, même si les zones sombres pourraient être plus débouchées. Les photos de nuit sont quant à elles plus inférieures tandis que l’ultra grand-angle est tout à fait correct.

Des performances au rendez-vous

À l’intérieur de la bête, se niche un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, qui, au quotidien, démontre une grande fiabilité. Au cours de notre test, nous n’avons subi aucun ralentissement. En jeu, le Honor 90 s’en sort bien, mais si les paramètres graphiques sont trop élevés, le smartphone ne sera plus aussi compétent.

Enfin, le Honor 90 est équipé d’une capacité d’une batterie de 5 000 mAh malgré sa petite taille. De quoi tenir une journée complète sans grande difficulté, voire de monter jusqu’à une journée et demie en modérant un brin l’utilisation. Les usages très gourmands feront toutefois perdre pas mal de batterie au smartphone. Malheureusement, le Honor 90 est compatible avec la charge rapide à 66 W, mais n’est pas fourni avec un bloc de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor 90.

