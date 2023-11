Le récent Xiaomi 13T bénéficie déjà d’une réduction de près de 50 % grâce au Single Day

Il y a quelques heures à peine que Xiaomi annonçait l'arrivée de deux nouveaux smartphones dans son catalogue : le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro et le premier est déjà en promotion un peu partout durant le Single Day. La réduction la plus notable se trouve chez AliExpress, où le Xiaomi 13T y est disponible à 359 euros au lieu de 649 euros.

Comme tous les ans depuis la génération des Xiaomi Mi 9, le constructeur chinois sort une deuxième série de smartphones haut de gamme quelques mois. Il s’agit des gammes T, des smartphones qui reprennent les caractéristiques de la série précédente qui ont le mieux fonctionné et qui sont ensuite proposés à un tarif plus accessible. Annoncé en pleine période des French Days de septembre dernier, c’est maintenant pendant le Single Day que le Xiaomi 13T refait parler de lui, notamment grâce à une réduction de près de 50 %.

Le Xiaomi 13T en quelques points

Un magnifique écran AMOLED en QHD+

Une certification IP68 (enfin !)

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La recharge rapide à 67 W

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 13T est maintenant disponible en promotion à 359 euros sur AliExpress en utilisant le code promo FR50. On trouve aussi la version avec 12 Go de RAM à 399 euros. Dans les deux cas, la livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 13T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 13T au meilleur prix ?

La dernière « Fan Edition » de Xiaomi

Les modèles T sont pour Xiaomi ce que les Fan Edition sont pour Samsung, des smartphones haut de gamme qui ont fait quelques concessions pour être vendus à un prix tiré vers le bas. Il faut donc voir le Xiaomi 13T comme un Xiaomi 13 low-cost même s’il n’a pas à rougir de sa fiche technique, il est même meilleur que son grand frère sur certains points. C’est le cas de l’écran AMOLED qui a ici une meilleure définition (2712 x 1220 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 144 Hz.

Le volet photo n’a quant à lui pas bougé, nous avons toujours un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x2 de 50 Mpx. À l’avant, c’est un capteur frontal de 20 Mpx qui permet de prendre des selfies. Ce smartphone est capable de filmer jusqu’en 4K 30 i/s et d’après le constructeur chinois, le mode nuit a été amélioré pour que les clichés soient plus détaillés et qu’il y ait moins de bruit.

Une alternative intéressante au Snapdragon

À ce prix, on pouvait se douter que ce ne serait pas un Snapdragon 8 Gen 2 qui ferait tourner le Xiaomi 13T, à la place s’y trouve un MediaTek Dimensity 8200 Ultra accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5. Personne n’aura à se plaindre de la puissance de cette puce gravée en 4 nm, même les gamers qui enchaînent les parties de Fortnite et de Genshin Impact. Le désavantage de ce processeur par rapport au dernier SoC de Qualcomm se trouverait plutôt au niveau de l’efficience énergétique.

Le Xiaomi 13T embarque une batterie de 5 000 mAh qui, d’après le constructeur chinois, serait capable d’une autonomie de 16 à 17 heures en lecture vidéo. Là où on l’attend particulièrement, c’est au niveau de la puissance de recharge et elle s’élève ici à 67 W, ce qui permettrait au smartphone de récupérer l’intégralité de son autonomie en 30-35 minutes environ. Enfin, une dernière nouveauté est à signaler au niveau du design et c’est une grande surprise quand on connaît Xiaomi : une certification IP68 qui lui permet de résister à l’immersion de 1 à 3 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.