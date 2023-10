Rue du Commerce : les meilleures offres à ne pas rater en ce dernier jour des French Days

Rue du Commerce participe à cette deuxième édition des French Days 2023. L’enseigne française profite de cet événement pour proposer de nombreuses références en réduction. Smartphone, TV, pc portable : voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

La deuxième édition des French Days 2023 a débuté ! Plusieurs e-commerçants y participent dont Rue du Commerce. L’enseigne vous permet de faire de belles économies sur des références comme le tout nouveau Xiaomi 13T, ou encore un téléviseur Samsung. Les promotions sont nombreuses, mais nous avons regroupé pour vous celles qui méritent votre argent.

Les meilleures offres French Days Rue du Commerce

Lot de 2 écrans PC AOC

Rue du Commerce propose une offre originale sur un pack de deux écrans gamers en ce moment. L’occasion de donner un petit coup de jeune à son setup de gaming à moindre coût, puisque le tarif est tout juste sous la barre des 280 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce lot de 2 écrans PC

Une belle diagonale de 23,6 pouces pour le confort

Un remarquable taux de rafraîchissement de 165 Hz pour la fluidité

La compatibilité avec AMD FreeSync pour profiter pleinement de sa carte graphique

Initialement affiché à 379,90 euros, ce pack comprenant deux moniteurs de gaming incurvés AOC C24G2AE/BK tombe en ce moment à 279,90 euros chez Rue du Commerce.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

Pour les personnes qui montent soi-même leur PC, garder un œil sur le prix des composants est important tant on ne peut savoir quand tombera une bonne affaire, et pendant les French Days, il y a beaucoup plus de chances que cela arrive. Cette fois, c’est la RTX 4060 Ti qui bénéficie d’une promotion !

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go en bref

D’excellentes performances en Full HD, voire en QHD

Un très bon rapport performances/consommation

L’accès aux technologies Nvidia (ray-tracing, DLSS 3…)

Au lieu d’un prix barré de 452,99 euros, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go est maintenant disponible en promotion à 419,90 euros chez Rue du Commerce.

Gigabyte M27Q

Si vous cherchez à obtenir la meilleure expérience en jeu, il faut vous équiper d’un écran doté d’une haute résolution et d’un taux de rafraichissement élevé. C’est le cas du M27Q de Gigabyte, qui voit aujourd’hui son prix baisser pour devenir plus abordable qu’à l’accoutumée.

Les avantages du Gigabyte M27Q

Une dalle IPS de 27″ en définition QHD à 170 Hz

Un temps de réponse ultra rapide : 0,5 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Avec un prix barré à 399,99 euros, puis remisé à 319,90 euros, le Gigabyte M27Q est aujourd’hui disponible en promotion à 269,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Xiaomi 13T

La gamme T des smartphones Xiaomi reprennent les caractéristiques de la série précédente qui ont le mieux fonctionné et qui sont ensuite proposés à un tarif plus accessible. Annoncé en pleine période des French Days, le Xiaomi 13T est le dernier représentant de cette gamme et il profite déjà d’une réduction de 200 euros.

Le Xiaomi 13T en quelques points

Un magnifique écran AMOLED à 144 Hz

Une certification IP68 (enfin !)

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La recharge rapide à 67 W

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 13T est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Rue du Commerce, et ce grâce à une remise immédiate de 100 euros au panier, et grâce à un bonus reprise de 100 euros pour la reprise d’un ancien appareil.

Pack Philips Hue

Sur le marché des lumières connectées, Philips Hue est souvent la marque de référence. Les possibilités sont infinies pour personnaliser l’intérieur de votre logement. Si vous souhaitez entamer une installation domotique chez vous, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, comme ce pack, qui est à moins 44 %.

Les atouts de ce pack Philips Hue

Ses ampoules E27 (White & Color) et son pont de connexion

Ses nombreuses possibilités avec l’app Philips Hue

Sa compatibilité avec les assistants vocaux

Avec un prix barré à 179,99 euros, le kit Philips Hue avec trois ampoules E27 + un pont de connexion est bradé à 44 % et se trouve maintenant à 99,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Samsung 55Q60C

Pour apprécier vos films et séries préférés dans de bonnes conditions, ce téléviseur 55Q60C 2023 de Samsung est idéal. Il offre une belle qualité d’image, et est compatible avec de nombreuses normes vidéos. Il coche bien des cases et se négocie aujourd’hui à moins de 600 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Samsung 55Q60C

Une dalle QLED de 55 pouces compatible

Compatible 4K HDR, et HDR10+

TizenOS et ses fonctionnalités

Avec un prix barré à 949 euros, le téléviseur Samsung 55Q60C 2023 est maintenant remisé à 589 euros sur le site Rue du Commerce.

