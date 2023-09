Excellent deal pour cet écran PC gaming incurvé de 32 pouces (QHD, 165 Hz) pendant les French Days

Chez les gamers, l'écran est l'un des éléments clés pour profiter d'une bonne expérience en jeu. Et, s'il fallait débourser 350 euros pour obtenir le HP Omen 32", grâce aux French Days, il coûte 130 euros de moins !

Si un joueur ou une joueuse recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il faut aussi le bon écran gaming qui va avec, car il peut faire la différence lors de vos parties. Avec le HP Omen, le constructeur propose un moniteur immersif et réactif pour jouer dans de bonnes conditions. À l’occasion des French Days, il revient à un prix plus intéressant après 130 euros de remise.

Les atouts du HP Omen 32″

Une dalle incurvée de 32″ en définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré à 349,99 euros, l’écran PC HP Omen 32″ est actuellement remisé à 219,99 euros sur le site Carrefour avec le code promo RENTREE20.

Un bel écran réactif pour un gameplay fluide

Ce moniteur HP Omen 32 se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms.

Un écran ultra-réactif, qui est complété par une grande diagonale de 32 pouces et la technologie AMD FreeSync Premium Pro. Cette dernière permet de garantir des images fluides et sans distorsions.

Avec une bonne immersion

Autre point fort et pas des moindres de cet écran HP Omen 32 : sa courbure de 1500R. Avec des bordures fines sur 3 côtés, l’écran garantie une bonne immersion en jeu et offre un meilleur confort visuel. Ce format améliore votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permet de vivre votre expérience de manière plus réaliste. Il sera aussi pratique pour une utilisation pratique, pour pouvoir faire du multitâche.

Et avec une définition QHD 2560 × 1440 pixels, l’écran HP fait profiter d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. C’est une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC. Enfin, au niveau de la connectique, on a droit à deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise casque audio.

