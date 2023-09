Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est à moitié prix pour les French Days

Il semblerait que l'officialisation des Redmi Note 13, mais aussi les French Days, aient un effet bénéfique sur le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Ce smartphone qui se positionne sur le segment de l'entrée de gamme tout en arborant un prix de lancement de 499 euros revient à sa juste valeur avec cette promotion sur Cdiscount qui le rend accessible pour seulement 274,99 euros.

Réputé pour être le maître de céans du segment de l’entrée de gamme, Xiaomi en a surpris plus d’un avec ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, un smartphone d’entrée de gamme aux accents premium et lancé à quasiment 500 euros. À ce prix, on s’attend évidemment à des prestations supérieures mais le rapport qualité-prix est-il toujours présent ? En tout cas, il l’est sûrement pendant ces French Days durant lesquels ce smartphone est quasi à moitié prix.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus en quelques points

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Le SoC MediaTek Dimensity 1080 capable de lancer des jeux en 3D

Une bonne autonomie avec une recharge à 120 W

Au lieu de 499 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

L’entrée de gamme le plus abouti de Xiaomi

Ce qui est certain, c’est que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ne brille pas par son design, plutôt commun. En revanche, son écran répond parfaitement à ce qu’on attend d’un smartphone à 500 euros et va même plus loin encore. Il est doté d’une dalle AMOLED en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le constructeur chinois ne s’arrête pas là puisqu’il intègre un capteur de luminosité efficace, celle-ci pointe d’ailleurs à 799 cd/m² et le spectre DCI-P3 est couvert au-delà de 100 % !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus peut se vanter d’embarquer un capteur principal de 200 Mpx, mais vu son tarif, on peut se permettre d’émettre des réserves quant à sa fiabilité. Et en effet, la mention 200 Mpx n’apporte rien de plus, si ce n’est des Mo supplémentaires dans l’espace de stockage de 256 Go. On retrouve également un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur frontal de 16 Mpx. Globalement, les clichés sont corrects, mais pas exempts de défauts, la faute à un mode HDR capricieux et à un mode portrait trop juste.

Une puissance de recharge premium !

Ce smartphone a de la puissance à revendre. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus embarque un SoC MediaTek Dimensity 1080 couplé à 8 Go de RAM LPDDR4X, dans un usage normal, il tourne parfaitement et sans ralentissements. En benchmark, il accuse un peu le coup face aux concurrents sur le même segment tarifaire, mais est tout de même capable de faire tourner les jeux en 3D. Par exemple, Genshin Impact tournait avec le niveau de graphismes Moyen à 60 FPS durant notre test.

Passons au dernier point fort du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, son autonomie. Ce smartphone embarque un accumulateur de 5000 mAh doué d’une endurance correcte puisqu’il est capable de tenir entre une journée et une journée et demie. Mais le plus intéressant ici est la puissance de recharge qui s’élève à pas moins de 120 W, et c’est un gros confort au quotidien. Dans la pratique, la batterie du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus peut passer de 0 à 100 % en même pas 30 minutes. C’est tout simplement monstrueux !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus.

