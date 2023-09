French Days : la puissante carte graphique RTX 4060 Ti est à prix réduit

Avec les RTX 4080 et 4090, Nvidia a atteint le sommet de son savoir-faire, ces cartes graphiques sont tout simplement dotées d'une puissance extrême et sont même qualifiées d'en avance sur leur temps dans certains domaines, comme le gaming. Mais leur prix est stratosphérique, aussi le constructeur a conçu des versions plus accessibles comme la RTX 4060 Ti qui profite des French Days pour s'afficher à 419,90 euros chez Rue du Commerce.

Pour les personnes qui montent soi-même leur PC, garder un œil sur le prix des composants est important tant on ne peut savoir quand tombera une bonne affaire, et pendant les French Days, il y a beaucoup plus de chances que cela arrive. Cette fois, c’est la RTX 4060 Ti qui bénéficie d’une promotion !

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go en bref

D’excellentes performances en Full HD, voire en QHD

Un très bon rapport performances/consommation

L’accès aux technologies Nvidia (ray-tracing, DLSS 3…)

Au lieu d’un prix barré de 452,99 euros, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go est maintenant disponible en promotion à 419,90 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go au meilleur prix ?

L’une des cartes graphiques les moins énergivores du marché

Dans cette génération RTX 4000, Nvidia s’est appliqué à apporter plus de puissance à ses cartes graphiques et à faire évoluer la plupart de ses technologies comme le DLSS. La RTX 4060 Ti s’appuie sur l’architecture Ada Lovelace ainsi que des cœurs RT de 3e génération et des cœurs Tensor de 4e génération. Il y a toutefois eu quelques sacrifices autour de la mémoire vidéo, cette carte graphique n’embarque que 8 Go de VRAM dans une interface mémoire de 128 bits.

Nvidia a amélioré la puissance de ses cartes graphiques mais elle à également résorbé leur consommation énergétique afin qu’elles puissent être intégrées dans des PC à l’alimentation plus économe. Ce n’est pas forcément une réussite avec la RTX 4090 qui atteint une consommation de 450 W, mais la RTX 4060 Ti atteint l’un des niveaux les plus bas avec une consommation de 160 W. Aujourd’hui, les RTX 4000 sont les GPU au meilleur rapport performances/consommation énergétique.

Des performances au top malgré moins de VRAM

Nous mentionnions plus tôt que la RTX 4060 Ti n’avait que 8 Go de VRAM, cela peut être un problème dans la mesure où les jeux sont de plus en plus gourmands en mémoire vidéo et si l’on vise une très haute définition. Mais pour du Full HD, voire du QHD, c’est amplement suffisant. Nvidia compte également sur le fait que l’on s’appuie sur ses technologies exclusives comme le ray-tracing et le DLSS afin d’améliorer les graphismes et donner l’illusion de jouer avec une définition supérieure.

Au niveau des performances mesurées dans notre test, la RTX 4060 Ti se situe entre la RTX 3060 Ti et la RTX 3070, en ce qui concerne les performances en ray-tracing, elle est supérieure à la RTX 3070 Ti. Cela se vérifie facilement à l’usage où cette carte graphique est capable de lancer les derniers jeux AAA en FHD avec les réglages au maximum à une fréquence dépassant souvent les 100 FPS. Enfin, Nvidia a pensé aux créateurs de contenus en ajoutant un décodage et un encodage matériel du codec AV1, plus efficace de 40 % que le H.264.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.