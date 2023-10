Ring Video Doorbell : le prix de cette sonnette connectée est au plus bas pour le dernier jour des French Days

Dotée d'une petite caméra, la sonnette connectée Ring Video Doorbell permet de surveiller le pas de sa porte à tout moment très facilement, tout en interagissant avec ses visiteurs. Si ce produit pratique vous tente, sachez qu'en ce dernier jour des French Days, Amazon le propose à 64,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Les sonnettes connectées ont de quoi rassurer leurs utilisateurs. Avec leur caméra intégrée, elles permettent en effet de garder garder un œil sur l’extérieur du domicile, tout en ayant la possibilité d’interagir avec les visiteurs grâce à un micro bidirectionnel et même de notifier les habitants en cas de mouvements détectés. Les références sont nombreuses sur le marché, mais la Ring Video Doorbell fait partie de celles que l’on recommande les yeux fermés. Elle est même encore plus intéressante en ce dernier jour des French Days, puisqu’elle bénéficie actuellement de 35 % de réduction.

Les avantages de la Ring Video Doorbell

Des images filmées en 1080p

Un microbidirectionnel intégré

La détection de mouvements incluse

Habituellement proposée à 99,99 euros, la Ring Video Doorbell est désormais affichée à 64,99 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit. Un essai Ring Protect de 30 jours gratuits est également compris dans l’offre.

Une installation simple comme bonjour

L’installation d’une sonnette connectée peut paraître compliquée, mais pourtant, il n’en est rien. La Ring Video Doorbell étant une sonnette sans fil dotée d’une batterie rechargeable intégrée, il est possible de la fixer directement au mur, à l’aide d’outils inclus. La sonnette peut aussi être raccordée aux fils existants d’une sonnette sur le mur extérieur, ce qui permet de bénéficier d’une alimentation continue. Une fois l’installation réalisée, il ne suffit plus qu’à connecter l’appareil à un réseau Wi-Fi via l’application Ring.

Fixée près d’une porte, la Ring Video Doorbell peut donc rapidement se mettre en fonctionnement, le tout en restant plutôt discrète. Ses dimensions contenues (12,6 x 6,2 x 2,8 cm) et son coloris brun lui permettent d’ailleurs de se fondre facilement dans le décor. Notez par ailleurs que la sonnette a été conçue pour résister à l’eau et aux températures comprises entre -20°C et 48°C. Un fonctionnement assuré même par temps polaire ou durant les canicules, donc.

Une foule de fonctionnalités rassurantes

Avec sa petite caméra intégrée, la Ring Video Doorbell est capable de filmer des images nettes en 1080p, y compris de nuit puisqu’une vision nocturne est disponible. On a aussi droit à un angle de vision de 155° à l’horizontale pour pouvoir avoir un large aperçu des alentours. La sonnette peut aussi bien se comporter comme une réelle caméra de surveillance rassurante puisqu’elle est apte à détecter les mouvements, ce qui peut s’avérer pratique la nuit ou si un visiteur s’approche de votre domicile en votre absence. Des notifications sont alors envoyées sur le smartphone, y compris lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton de la sonnette. Notez qu’il est possible de personnaliser les paramètres de détection de mouvements, selon les zones spécifiques à couvrir.

Il est par ailleurs possible d’interagir avec des visiteurs imprévus via l’application, puisque la sonnette est équipée d’un haut-parleur et d’un micro bidirectionnel. Autrement, l’application permet aussi de voir ce qu’il se passe dehors, depuis un smartphone ou une tablette, mais aussi d’activer la fonctionnalité « vidéo en direct ». La Ring Video Doorbell étant compatible avec Alexa, vous pourrez aussi jumeler des appareils connectés d’Amazon, comme les Echo Show, à la sonnette. Enfin, si vous souhaitez enregistrer, voir et partager les moments filmés par la sonnette que vous auriez manqués, l’abonnement Ring Protect devra être souscrit, mais un essai gratuit de 30 jours est proposé avec la sonnette.

