Amazon brade ce pack Ring (sonnette connectée + caméra) à -56 % pendant son Prime Day

Si vous souhaitez surveiller le pas de votre porte et en prime pouvoir garder un œil sur l’intérieur de votre domicile, mais que vous avez un budget limité, le pack Ring actuellement proposé en promotion par Amazon pourrait bien vous intéresser. Ce kit, qui comprend une sonnette connectée Ring Video Doorbell et une caméra d’intérieur connectée Ring Indoor Cam 2e gen, est affiché à 69,99 euros au lieu de 159,98 euros pendant le Prime Day.

Et si durant ce Prime Day, vous misiez enfin sur des objets de sécurité connectés équipés d’une caméra qui vont vous rassurer à coup sûr au quotidien (après avoir fait des économies) ? Par exemple, Amazon propose actuellement un pack en promotion comprenant une sonnette connectée Ring Video Doorbell, qui permet de savoir qui sonne à votre porte et d’interagir avec vos visiteurs, ainsi qu’une caméra d’intérieur Ring Indoor Cam 2e gen, capable de détecter des mouvements et de proposer un large champ de vision. Le tout est en ce moment affiché à -56 %.

Que contient ce pack Ring ?

Une sonnette connectée qui filme en HD

Une caméra d’intérieur connectée qui respecte la vie privée

Des appareils avec détection de mouvements et audio bidirectionnel

Auparavant proposé à 159,98 euros, le pack Ring Video Doorbell + Ring Indoor Cam 2e gen est aujourd’hui disponible en promotion à 69,99 euros sur Amazon.

Une sonnette connectée facile à installer

La sonnette connectée Ring Video Doorbell est un modèle qui a pour premier avantage d’être particulièrement facile à installer. Cette sonnette connectée sans fil étant dotée d’une batterie intégrée, vous pouvez la fixer en mode sans-fil directement au mur. Et sachez que cette nouvelle version est aussi équipée d’un outil de retrait pour déclipser rapidement la sonnette et la recharger rapidement. Si vous ne souhaitez pas l’installer sur un mur en sans-fil, vous pourrez toujours la raccorder aux fils existants de votre sonnette, ce qui permet de bénéficier d’une alimentation continue. Une fois l’installation terminée, vous n’aurez qu’à connecter l’appareil à un réseau Wi-Fi via l’application Ring.

Si la Ring Video Doorbell agit évidemment comme une sonnette standard, elle dispose aussi d’une caméra capable de filmer en HD, ce qui permet de voir qui sonne à votre porte. Cette nouvelle version de la sonnette bénéficie d’ailleurs d’une visibilité améliorée puisqu’elle est désormais dotée d’un affichage en plan moyen, pratique pour mieux voir vos visiteurs et même des colis déposés par des livreurs. La sonnette est aussi équipée d’une vision nocturne en couleur, de la détection de mouvements et de l’audio bidirectionnel. Mais si vous souhaitez recevoir des notifications plus ciblées, et n’être prévenus que si une présence humaine ou encore la livraison d’un colis est détectée, alors il faudra souscrire un abonnement Ring Protect, dont un essai gratuit de 30 jours est heureusement offert avec ce pack. Enfin, il est possible de connecter la sonnette à un appareil avec Alexa intégré, comme un écran Echo Schow, pour lancer des requêtes vocales et afficher par exemple la vidéo en direct de la sonnette.

Une caméra discrète avec de nombreuses fonctionnalités

La Ring Indoor Cam 2e génération est une caméra connectée qui a vocation à être installée en intérieur. Avec son design assez épuré et discret, elle peut sans problème se fondre dans le décor. Mention spéciale pour son pied articulé, mais aussi pour son cache coulissant, qui permet de masquer l’objectif et ainsi de préserver sa vie privée. L’installation de cette caméra est tout aussi facile que celle de la sonnette, puisqu’il suffit juste de scanner le QR code au dos et de la connecter ensuite au réseau Wi-Fi via l’application. Notez qu’il est possible de la poser sur une surface plane, sur le mur ou même au plafond, si besoin.

Cette Indoor Cam peut par ailleurs filmer des images avec une qualité vidéo HD 1080p, avec un champ de vision assez large : 143° en diagonale, 115° sur un axe horizontal et 59° sur un axe vertical. Une vision nocturne couleur est aussi disponible ici, de même que la détection de mouvements, la communication audio bidirectionnelle ou encore la possibilité de créer des zones de confidentialité (vers une porte de salle de bain, par exemple). Une sirène peut même être activée en cas d’intrusion, mais attention, elle ne retentit que pendant 30 secondes et n’est pas vraiment assourdissante. Enfin, un abonnement Ring Protect est indispensable là aussi pour bénéficier de plusieurs fonctionnalités, comme l’enregistrement de clips vidéo.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Ring Indoor Cam 2e gen.

