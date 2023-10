Amazon Blink : seulement 50 € pour ce kit de caméras de surveillance avec module de stockage

Les French Days sont finies, et alors ? Cela n'empêche visiblement pas Amazon de continuer à brader ses produits phares comme ce kit de sécurité de sa gamme Blink réunissant deux caméras de surveillance, l'une intérieure et l'autre extérieure. Chacune filme en HD et est dotée de la vision nocturne et d'un détecteur de mouvements. Alors que ce kit est généralement proposé à 135 euros chez Amazon, son prix s'effondre pour atteindre 50 euros.

Une caméra de surveillance est une excellente solution pou s’absenter de chez soi l’esprit serein, alors un kit avec plusieurs caméras de surveillance… À travers sa gamme Blink, Amazon propose plusieurs solutions de sécurité connectée, dont ces caméras, où est l’une dédiée à la surveillance extérieure tandis que l’autre à surveiller l’intérieur. Elles sont accompagnées d’un module de stockage dans ce kit à seulement 50 euros chez Amazon.

Ce qu’il faut retenir de ce pack de sécurité Amazon Blink

Une caméra extérieure qui filme en HD et résistante aux intempéries

Une caméra intérieure avec vision nocturne et détecteur de mouvements

Le tout compatible avec Alexa et accompagné d’un module de stockage

Au lieu d’un prix barré de 134,98 euros, le pack Amazon Blink avec une caméra extérieure Blink Outdoor et une caméra d’intérieur Blink Mini est maintenant disponible en promotion à 50 euros chez Amazon.

L’ensemble idéal pour surveiller son domicile

Avec deux caméras de surveillance, autant dire que la sécurité de son logement est deux fois plus efficace. Dans ce kit, nous avons tout d’abord l’Amazon Blink Outdoor, une caméra extérieure comme son nom l’indique. Elle est capable de filmer en HD 1080p et est aussi dotée de la vision nocturne en 720p. Elle embarque également un détecteur de mouvements ainsi qu’un haut-parleur et un micro afin d’assurer une communication bilatérale. Enfin, elle est conçue pour résister aux intempéries et reste ainsi opérationnelle, peu importe la météo.

La deuxième caméra est l’Amazon Blink Mini et celle-ci est dédiée à la surveillance intérieure. Elle est dotée des mêmes caractéristiques que sa sœur, c’est-à-dire qu’elle filme aussi en HD 1080p de jour et en 720p de nuit avec la vision nocturne et qu’elle embarque également un détecteur de mouvements et un système audio bidirectionnel. Enfin, le troisième appareil de ce kit est le Blink Sync Module 2, un module qui s’occupe du stockage local et dont il est possible de récupérer quelques clips en y branchant une clé USB.

Entièrement pilotable depuis un smartphone

L’installation de ces caméras n’est pas compliqué, une fois qu’elles sont fixées et branchées, il faut les appareiller avec l’application Blink Home afin d’avoir accès au flux vidéo en direct. Avec le Blink Sync Module 2, il est possible de contrôler jusqu’à dix caméras en même temps, donc pourquoi pas rajouter une sonnette connectée ou une troisième caméra dans le lot ? Ces appareils sont également compatibles avec Alexa et dans le cas où l’on possède une enceinte de la gamme Echo Show, cette dernière peut, elle aussi, afficher leur flux vidéo.

En plus d’afficher les images en direct et de permettre une communication bilatérale, ces caméras envoient des notifications au smartphone lorsque leur détecteur de mouvements repère quelque chose de suspect. Le constructeur ne précise cependant pas si cette détection de mouvements est capable de faire la différence entre les animaux de compagnie et les humains, mais il est tout de même possible de définir manuellement des zones de détection pour affiner la surveillance et recevoir moins de notifications.

Afin de comparer les caméras Amazon Blink avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

