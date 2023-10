Backbone One : -25 % sur la manette pour smartphone compatible iPhone 15 et Android

Depuis quelques temps, le gaming nomade ne cesse de se développer, il n'y a qu'à voir les récentes sorties de consoles portables permettant de jouer en cloud gaming. Mais ici, il n'est pas question d'une de ces consoles mais d'une manette plus précisément, la Backbone One. Celle-ci emmène le jeu mobile vers d'autres horizons et est compatible avec les principaux services de cloud gaming. En ce moment, elle est vendue à 89,99 euros chez Micromania dans ses deux versions.

Il n’a pas fallu longtemps Ă la Backbone One pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant la manette ultime, une rĂ©fĂ©rence incontournable pour les gamers qui sont souvent en dĂ©placement. En effet, cette manette permet de jouer en streaming sur son smartphone Ă ses jeux favoris, y compris aux titres PlayStation, Ă l’autre bout du monde Ă condition de disposer d’une bonne connexion Internet. Chez Micromania, les versions USB-C de la Backbone One profitent d’une rĂ©duction de 25 %.

La manette BackBone One, qu’est-ce que c’est ?

Une manette USB-C compatible avec l’iPhone 15

Pour jouer Ă ses jeux Steam, Xbox ou PlayStation sur son smartphone

Une manette légère et bien finie à emporter partout avec soi

Au lieu de 119,99 euros habituellement, les deux modèles de BackBone One avec une prise USB-C sont maintenant disponibles en promotion à 89,99 euros chez Micromania.

Une manette qui incarne la simplicité même

Elle a beau arborer une apparence simpliste et des finitions plastique de bonne qualitĂ©, la Backbone One est une manette particulièrement rĂ©ussie en ce qui concerne l’ergonomie. La manette est lĂ©gère, tient facilement dans la main, reprend la mĂŞme configuration de boutons qu’une manette Xbox avec les joysticks asymĂ©triques mais a des gâchettes qui tiennent plus de la manette PlayStation. De plus, elle intègre un port jack 3.5 mm et un port USB-C afin de recharger le smartphone durant son utilisation.

Au dĂ©part conçues Ă destination des iPhone, les Backbone One sont disponibles pour les smartphones Android depuis l’annĂ©e dernière. Ce n’est pas une question de logiciel qu’il a fallu changer, mais seulement de connectique, le constructeur s’est contentĂ© de remplacer le connecteur Lightning avec un connecteur USB-C. Cela fait que l’Ă©dition Android de la Backbone One est compatible avec l’iPhone 15 comme l’indique Backbone dans ce communiquĂ©.

Une vraie réussite !

Lorsque la manette est connectĂ©e au smartphone, il est proposĂ© de tĂ©lĂ©charger l’application de Backbone qui agit comme un vĂ©ritable hub puisqu’elle regroupe les jeux dĂ©jĂ installĂ©s ainsi que d’autres services comme Steam Link. La première version fonctionne avec les principaux services de cloud gaming : Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Steam et Amazon Luna tandis que la version PlayStation rajoute l’application PS Remote Play permettant aux abonnĂ©s PS Plus de jouer en streaming.

La Backbone One transforme ainsi votre smartphone en console portable cloud gaming et elle tient parfaitement la route en jeu. Il suffit d’une bonne connexion internet et le tour est jouĂ©. La manette en elle-mĂŞme est dĂ©pourvue de connectivitĂ© sans fil, ce qui fait qu’il n’y a aucun problème de latence entre la manette et le smartphone. Elle n’a pas non plus de batterie, elle puise le peu d’Ă©nergie dont elle a besoin directement dans le smartphone et n’a donc jamais besoin d’ĂŞtre rechargĂ©e.

Afin de comparer les Backbone One avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures manettes du moment pour jouer sur Android et iPhone.

