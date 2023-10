Amazon : ce capteur mesure la qualité de l’air de votre domicile pour moins de 50 €

Le Smart Air Quality Monitor d'Amazon a une mission : indiquer si la qualité de l'air chez vous est mauvaise, pour vous permettre d'agir en conséquence. Le moment est justement idéal pour se le procurer puisqu'Amazon le propose à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Plébiscités par la population au plus fort de l’épidémie de Covid-19, les capteurs de qualité de l’air permettent non seulement le limiter les risques de contamination, mais également de respirer un air bien plus sain, ce qui minimise d’ailleurs la probabilité de développer certains maux respiratoires ou pulmonaires. D’où la nécessité de se procurer une petite machine capable de détecter la présence de particules ou de toxines à l’intérieur du domicile. C’est ce que propose par exemple le Smart Air Quality Monitor d’Amazon, qui bénéficie en plus de l’aspect connecté avec la compatibilité avec Alexa. En ce moment, vous pourrez d’ailleurs le trouver à moins de 50 euros sur la plateforme.

Les points essentiels du Smart Air Quality Monitor d’Amazon

Un design discret

Mesure les particules dans l’air, le taux d’humidité, le monoxyde de carbone

Envoie des notifications sur le smartphone

Initialement affiché à 79,99 euros, le Smart Air Quality Monitor d’Amazon est désormais proposé à 49,99 euros sur Amazon.

Un appareil compact qui se fait discret

Le premier atout du Smart Air Quality Monitor créé par Amazon est bien sûr son format particulièrement compact : discret, ce petit appareil tout blanc se fond facilement dans tout type de décoration sans prendre trop de place. Il a par exemple toute sa place sur une table de chevet pour permettre à son utilisateur de dormir plus sereinement avec un air plus sain.

Sur le haut du moniteur d’Amazon, on peut par ailleurs trouver un voyant LED qui permet d’avoir rapidement une idée de la qualité actuelle de l’air. Concernant son installation et sa configuration, la manœuvre est très simple : une fois le Smart Air Quality Monitor branché, vous n’aurez qu’à ouvrir l’application Alexa, toucher l’icône Appareils et ajouter le capteur.

Un appareil qui surveille efficacement la qualité de l’air

Une fois installé, le Smart Air Quality Monitor pourra effectuer sa tâche principale, qui est de détecter avec précision la présence de particules, d’une source d’allergènes et de toxines à l’intérieur du domicile. Pour ce faire, l’appareil va mesurer le taux de particules (allergènes, irritants…), le nombre de composés organiques volatiles (substances chimiques, par exemple), le niveau de monoxyde de carbone (sans pour autant remplacer un réel détecteur certifié), le taux d’humidité ou encore la température du logement. Si le Smart Air Quality Monitor remarque que la qualité de l’air est mauvaise, une notification pourra être envoyée sur votre smartphone.

Le jumelage du moniteur avec un appareil Echo ou simplement doté d’Alexa peut d’ailleurs être un réel avantage, puisque l’enceinte connectée reliée pourra ainsi vous permettre de demander à Alexa de faire un rapport sur la qualité de l’air intérieur. Avec un Echo Show, vous pourrez également avoir accès à une vue détaillée de la qualité de l’air ambiant, avec des données plus précises. Dans tous les cas, avec un appareil connecté, Alexa pourra faire une annonce vocale si la qualité de l’air détectée est mauvaise. Enfin, et c’est une fonctionnalité qui peut s’avérer bien pratique pour celles et ceux qui sont bien équipés, il est possible de définir des routines. Ainsi, si Alexa détecte un changement de l’indice de qualité de l’air intérieur, différents appareils compatibles pourront se mettre en fonctionnement, comme un purificateur d’air ou un déshumidificateur pour améliorer instantanément la qualité de l’air.

