Prime Day : Amazon fait déjà plaisir à ses membres avec cette offre vraiment pas chère

Une semaine avant son Prime Day, Amazon met en avant quelques-uns de ses produits en phare en promotions. On y trouve par exemple la Smart Plug, sa prise connectée, qui revient à seulement 6,40 euros pour ses abonnées, contre 24,99 euros au départ.

Pour les personnes souhaitant se lancer dans la domotique, opter pour des prises connectées est un bon début. Cet accessoire va permettre de rendre intelligent des simples appareils électronique ou électroménager. Ce type de produit est à la portée de toutes les bourses, mais grâce à cette remise de près de 20 euros, Amazon le rend encore plus abordable.

La Smart Plug d’Amazon, c’est quoi ?

Une prise connectée simple à installer

Connecte des appareils non connectés

Avec des scénarios sur l’app

Avec un prix barré à 24,99 euros, la prise connectée Amazon Smart Plug s’affiche dorénavant à 15,99 euros sur le site américain. Si vous êtes membre Prime, vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire en appliquant le coupon de réduction de 60 %. Le prix final est de 6,40 euros seulement.

En quoi l’Amazon Smart Plug est-elle intéressante ?

L’Amazon Smart Plug est une prise connectée plutôt imposante, et aura du mal à trouver sa place sur une multiprise, où elle empiètera sur deux éléments adjacents. Concernant sa mise en route, rien de plus simple, une fois branché, il faut l’installer l’application Amazon Alexa en scannant un QR Code et ensuite se connecter directement au Wi-Fi de votre domicile.

Son atout principal est qu’elle va pouvoir connecter des produits électriques qui ne le sont pas de base, comme une lampe, en allumant et en éteignant la prise en invoquant simplement Alexa. Depuis votre smartphone, vous allez pouvoir programmer des Routines dans l’onglet dédié de l’application. Vous allez pouvoir créer des automatisations selon des horaires, comme allumer une machine à café le matin ou allumer la lumière quand on rentre chez soi le soir. La prise ne prend évidemment pas en charge les assistants Google et Siri, seul Alexa est à vos ordres.

D’autres références existe sur le marché, pour les comparer avec le produit d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures prises connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.