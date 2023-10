Samsung HW-Q800C : cette barre de son dynamique notée 9/10 est à -60 %

Besoin d'une barre de son pour accompagner le nouveau TV 4K acheté durant les French Days ? Il n'est pas trop tard pour faire de bonnes affaires, preuve en est avec la Samsung HW-Q800C, une barre de son haut de gamme que nous avions noté 9/10 lors de notre test. Alors qu'elle est sortie cet été, elle profite déjà d'une énorme promotion faisant dégringoler son prix de 799 euros à seulement 324,99 euros chez Amazon.

Succédant à la Samsung HW-Q800B, la Samsung HW-Q800C en reprend les caractéristiques essentielles avec la même base technique et le même caisson de basses. Les améliorations se situent surtout au niveau du logiciel. Il s’agit là d’une barre de son haut de gamme, l’une des plus performantes du catalogue du constructeur sud-coréen. Grâce au cumul d’une réduction et d’une offre de remboursement, la Samsung HW-Q800C est moins chère de 474 euros chez Amazon.

Pourquoi on recommande la Samsung HW-Q800C

Un son équilibré avec une belle réserve de puissance

Le caisson de basses efficace jusqu’à 30 Hz

10/10 pour le design !

Au lieu de 799 euros habituellement, la Samsung HW-Q800C est maintenant disponible en promotion à 324,99 euros chez Amazon grâce à une première réduction de 41 % et à cette offre de remboursement de 150 euros.

Un home cinéma compact et bien fini

Alors que la plupart des barres de son haut de gamme embarquent un duo d’enceintes arrière, la Samsung HW-Q800C se contente d’un caisson de basses sans fil, et c’est amplement suffisant. La barre de son mesure 1,10 mètre mais elle parvient à se faire discret avec son design monochrome. Le caisson de basses sans fil réussit également à se faire petit avec une hauteur de seulement 40 cm et une épaisseur de 21 cm, ce qui ne l’empêche visiblement pas d’envoyer du lourd.

L’installation est à la portée de tous, d’une part grâce au côté passe-partout de la barre de son et du caisson de basses mais également grâce à la connectique simplifiée. Celle-ci se compose seulement de deux prises HDMI et d’une entrée audio optique, ce qui est suffisant pour la majorité des cas. Attention toutefois, les entrées HDMI sont compatibles avec les signaux 4K jusqu’à 60 Hz et les signaux Dolby Vision ne sont pas pris en charge. Pour les possesseurs de TV Samsung, la barre de son peut fonctionner entièrement en sans fil, même avec le Dolby Atmos.

Un son fin avec un équilibre tonal quasi-parfait

La Samsung HW-Q800C totalise 11 haut-parleurs configurés en 5.1.2 canaux, c’est-à-dire que cinq d’entre eux diffusent un son horizontal et deux envoient le son rebondir sur le plafond. L’ensemble délivre un rendu très précis avec un équilibre tonal quasi-parfait des graves aux aigus. Le caisson de basses remplit agréablement son office en se montrant dynamique malgré sa taille. Même sur les basses fréquences, il est efficace jusqu’à 30 Hz. Grâce à ses capacités, le caisson de basses peut être installé n’importe où dans une pièce sans que cela n’impacte la qualité du son.

Au niveau de la scène surround avec Dolby Atmos, c’est convenable mais on n’est pas encore au niveau d’une salle de cinéma avec une verticalité palpable. Pour ce qui est du logiciel, la Samsung HW-Q800C peut être intégrée à l’écosystème SmartThings et être entièrement pilotable depuis un smartphone sur lequel on peut choisir entre le mode standard, le mode surround et le mode jeu. Elle est aussi compatible avec Q-Symphony qui la synchronise avec les haut-parleurs d’un TV Samsung et intègre SpaceFit Sound, une technologie qui calibre le son en fonction des dimensions et du mobilier de la pièce où est installée la barre de son.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung HW-Q800C.

Afin de comparer la Samsung HW-Q800C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son à choisir en fonction de son budget.

