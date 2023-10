Xiaomi 13T Pro : Amazon baisse déjà le prix et offre une Redmi Pad SE en cadeau

Le Xiaomi 13T Pro a beau avoir été lancé le mois dernier, il bénéficie déjà d'une promotion non négligeable chez Amazon, qui propose son modèle 1 To à 899 euros au lieu de 999 euros. Et ce n'est pas tout : une tablette Redmi Pad SE est aussi offerte.

Lancée cette année, la série de smartphones Xiaomi 13 comportait déjà cinq modèles différents, mais il faut croire que ce n’était pas encore assez pour la marque chinoise. Le Xiaomi 13T Pro a donc fait son arrivée sur le marché, et c’est une fiche technique plutôt alléchante qui l’accompagne. Son écran rafraîchi à 144 Hz et sa charge ultra rapide font par exemple partie de ses atouts. Même si le Xiaomi 13T Pro vient tout juste de sortir, il bénéficie déjà d’une réduction de 100 euros. Et pour tout achat de ce smartphone prometteur, une tablette Redmi Pad SE est même offerte.

Ce qu’il faut savoir sur ces deux produits Xiaomi

Un smartphone doté d’un écran 144 Hz

Avec une charge rapide 120 W

Et une tablette hyper endurante

Initialement proposé à 999 euros, le Xiaomi 13T Pro (1 To) est en ce moment affiché à 899 euros sur Amazon, et une Redmi Pad SE est aussi offerte. En temps normal, ce pack de deux produits aurait coûté 1 199 euros.

Un smartphone avec un écran étonnant et une charge ultra rapide

C’est grâce à son écran que le Xiaomi 13T Pro parvient réellement à se démarquer de la concurrence. La dalle QHD+ de 6,67 pouces dont il est équipé profite non seulement de l’AMOLED, mais aussi et surtout d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est plutôt rare sur le marché, les smartphones premium se contentant généralement du 120 Hz. On a aussi droit à une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, histoire de booster la qualité de l’image ainsi que sa luminosité. Côté design, Xiaomi propose un look simple et efficace, sans beaucoup d’originalité. Petit bémol tout de même pour le revêtement miroir au dos, qui apprécie fortement les traces de doigts…

Côté performances, le Xiaomi 13T Pro est propulsé par une puce haut de gamme Dimensity 9200+, épaulée par 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Avec une telle puce, il est bien entendu possible de lancer n’importe quel jeu 3D disponible sur smartphone et de mettre les détails au maximum ou presque. Côté photo, le module arrière se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x2 de 50 Mpx, lequel était d’ailleurs absent du 12T Pro. Enfin, et c’est là l’un des autres atouts majeurs du 13T Pro : sa charge de 120 W lui permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 19 minutes, selon le constructeur. Chapeau.

Une petite tablette limitée, mais endurante

Affichée à un prix de lancement de 200 euros, la Redmi Pad SE ne peut évidemment pas se mesurer aux tablettes premium qui cumulent les fonctionnalités haut de gamme. Pourtant, on fait face ici à un modèle plutôt efficace, idéal pour un usage simple et familial. Son écran LDC FHD+ de 11 pouces est de bonne facture et suffit pour visionner des contenus vidéos ou consulter ses réseaux sociaux. Le taux de rafraîchissement peut même grimper jusqu’à 90 Hz, ce qui permet de profiter d’une fluidité très appréciable.

Côté performances, la Redmi Pad SE de Xiaomi s’appuie sur une puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est certes pas la configuration la plus puissante du marché, mais elle suffit amplement à la plupart des usages classiques. On évitera toutefois de lancer des jeux trop gourmands, au risque de souffrir de bien trop de ralentissements. Quant à l’expérience utilisateur, celle-ci est bien fluide sur l’interface MIUI 14 basée sur Android 13. On se console évidemment avec la batterie de 8 000 mAh intégrée, qui permet d’utiliser la tablette durant une journée complète, voire toute une semaine si l’usage est plus modéré. Pour la recharge, comptez 2 bonnes heures avec le bloc de 10 W.

Pour en savoir encore un peu plus, n'hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi 13T Pro, en attendant le test complet.

Si vous souhaitez comparer le Xiaomi 13T Pro avec d'autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2023.

