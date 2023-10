Ce TV OLED Ambilight 55 pouces de Philips est un super deal du Prime Day

Malgré des prix élevés, les TV OLED sont toujours autant prisés pour la qualité de leur image et le contraste infini jamais égalé. Ce téléviseur Philips Ambilight OLED708/12 profite pourtant d'une belle réduction de prix sur Amazon en passant de 1 599 à 1 289 euros lors du Prime Day.

M√™me apr√®s quelques ann√©es, la technologie OLED pour les t√©l√©viseurs reste tr√®s on√©reuse. Il arrive pourtant que certains mod√®les baissent de prix apr√®s quelque temps dans les √©tales des boutiques en ligne. C’est le cas aujourd’hui avec cette TV Philips OLED708/12¬† avec Ambilight et en version 55 pouces qui profite de plus de 300 euros de r√©duction pour le Prime Day.

Le Philips Ambilight OLED708/12  en quelques mots

Une dalle 4K 120 Hz de 55 pouces

La pr√©sence de l’Ambilight

Quatre ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 1 599 euros, le TV Philips Ambilight OLED708/12 en version 55 pouces est actuellement affiché à 1 289 euros sur Amazon.

Un téléviseur OLED avec Ambilight

Jouant sur la sobri√©t√© et la finesse, ce t√©l√©viseur Philips Ambilight OLED708/12 arbore cadre ultra fin pour laisser place au maximum √† une dalle OLED de 55 pouces et ses contrastes infinis. Les pieds sont tout aussi discrets une fois la TV pos√©e sur un meuble. Mais c’est surtout la prise en charge de la technologie maison de Philips, l’ambilight, qui d√©marque ce mod√®le des autres TV OLED. Concr√®tement, cette technologie apporte une profondeur visuelle en plus gr√Ęce √† un halo lumineux projet√© sur le mur. Les couleurs projet√©es s’adaptent √† l’image diffus√©e et permettent une meilleure immersion en plus d’√©viter l’√©blouissement dans une pi√®ce sombre.

Forc√©ment, la technologie OLED permet une qualit√© d’image quasi parfaite avec, non seulement un taux de contraste infini, mais aussi des couleurs plus profondes et une luminosit√© naturelle des pixels. Cette richesse d’image est d’ailleurs accrue gr√Ęce au moteur d’upsclaing de l’image permise par le processeur P5 AI de Philips. Gr√Ęce √† ce dernier, les images non 4K peuvent √™tre retranscrites en tant que tel. Avec ceci, le t√©l√©viseur est compatible HDR10, HDR10+ ou encore Dolby Vision pour un rendu lumineux toujours plus naturel.¬† C√īt√© son, il profite aussi de la technologie Dolby Atmos afin d’√™tre plong√© au cŇďur de l’action. La dalle est nativement rafra√ģchie √† 100Hz et avec ses 4 ports HDMI 2.1, il est possible d’utiliser les modes sp√©cifiques aux consoles Next Gen.

Google TV en chef d’orchestre

Le Philips Ambilight OLED708/12 tourne sous Google TV et donne donc acc√®s √† tout le catalogue d’applications du Play Store. Cela passe par les plateformes de streaming vid√©o les plus connues comme Netflix ou Prime Vid√©o. La TV est aussi compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant et permet de contr√īler la t√©l√©vision √† la voix ainsi que les objets connect√©s pr√©sents √† la maison.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a d√©j√† vu au d√©but de l’ann√©e avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite r√©it√©rer l’exp√©rience de fa√ßon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel √©v√©nement intitul√© Jours Flash Amazon Prime, qui se d√©roule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y m√©prenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement r√©serv√©es aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement √† Amazon Prime ?

Pour b√©n√©ficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’√™tre membre Amazon Prime. Si vous √™tes d√©j√† abonn√©s au service, vous n’avez rien de plus √† faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu‚Äôil est possible de¬†b√©n√©ficier d‚Äôun essai de 30 jours, ou 90 jours si vous √™tes √©tudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas √©t√© abonn√©s au service depuis un certain temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.