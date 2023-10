À seulement 65 €, ce SSD de 1 To compatible PC et PS5 est le super deal du Prime Day

Si vous souhaitez changer ou augmenter la capacité de stockage de votre machine pour pas cher, vous pouvez vous tourner vers le SSD Crucial P5 Plus. Le modèle avec 1 To coûte moins de 70 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PC (ou votre PS5) ou vous souhaitez tout simplement passer à la vitesse supérieure ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus (avec dissipateur thermique), actuellement disponible avec une belle réduction sur Amazon puisqu’on le retrouve à moins de 70 euros dans sa version 1 To.

Ce qu’il faut retenir du SSD Crucial P5 Plus

Un haut débit de données (6600 Mo/s en lecture séquentielle)

Une capacité de stockage de 1 To

Garantie de 5 ans

Affiché aux alentours de 80 euros sur Amazon, le SSD Crucial P5 Plus de 1 To avec dissipateur tombe à seulement 65,99 euros pour le Prime Day.

Un SSD qui va aussi bien sur un PC qu’une PS5

Le P5 Plus de la marque Crucial peut se brancher directement sur un port PCI de carte-mère interne ou dans un boîtier externe compatible. Il peut tout aussi bien être utilisé sur votre PS5 pour y augmenter le stockage et les performances, car il coche toutes les cases pour y être installé, même avec la présence du dissipateur thermique.



Pour aller plus loin

Test de la Sony PlayStation 5 : la puissance au service de l’immersion dans le jeu de demain

Pour l’installer, ce n’est pas aussi simple qu’insérer une carte mémoire. Avant toute chose, il faudra veiller à mettre à jour votre PC ou votre PS5, puis de vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et vous armer de patience. Si vous avez quelques appréhensions, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Du stockage performant et durable

Le format NMVe permet des vitesses de transferts très élevées grâce au mode PCI Express, celui-là même que les cartes graphiques utilisent. Le P5 Plus est capable de monter jusqu’à 6600 Mo/s en lecture séquentielle et 5000 Mo/s en écriture séquentielle. C’est également un format très durable puisque ce modèle est capable de tenir une charge de 1200 TBW de durée de vie. Une stabilité parfaite pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications d’ingénierie exigeantes.

Crucial prévoit tout de même une garantie de cinq ans sur ce SSD afin que palier à tout problème potentiel.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.