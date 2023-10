Pourquoi ce smartphone en promotion à 139 € est une bonne affaire ?

Vous êtes à la recherche d’un smartphone pas cher ? Le Realme 9i devrait vous plaire grâce à son grand écran fluide, et sa bonne autonomie, le tout pour moins de 140 euros, au lieu de 239 euros au départ.

Il n’est pas simple de trouver le bon smartphone, surtout si l’on souhaite y investir le moins possible. Certains téléphones aux alentours des 200 euros sont aujourd’hui très recommandables, comme le Realme 9i. Et aujourd’hui, il se distingue par son rapport qualité-prix particulièrement intéressant en tombant à moins de 140 euros.

Les atouts du Realme 9i

Un grand écran LCD rafraîchi à 90 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace : Snapdragon 680

Une grosse batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Au départ à 239,99 euros dans sa version 4 + 128 Go, le Realme 9i est aujourd’hui proposé à 139,99 euros sur le site d’Amazon.

Simple et efficace

Étant un smartphone entrée de gamme, le Realme 9i ne propose rien d’extraordinaire, mais ce dernier a tout de même le mérite d’offrir un design soigné et un écran sans grosses bordures, sauf au niveau du menton. D’ailleurs, sa dalle s’étend sur diagonale de 6,6 pouces qui ne profite malheureusement pas de la technologie Oled. On a donc droit à un écran IPS LCD avec une définition Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant passer de 30 à 90 Hz. Vos contenus s’afficheront de manière fluide pour profiter confortablement de vos streamings et vos jeux.

La configuration du Realme 9i n’est pas la plus puissante, mais elle suffit pour l’immense majorité des usages d’un smartphone. D’abord, on a le droit à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via une carte microSD. Le constructeur a choisi le processeur Qualcomm Snapdragon 680. Avec ces caractéristiques, vous pouvez vaquer à vos tâches quotidiennes : naviguer avec fluidité, streamer de la vidéo sans accroc, ouvrir vos applications, etc. En revanche, il ne faut pas trop le pousser dans ses retranchements, notamment avec des jeux gourmands.

Une batterie musclée et un module photo à la peine

Il jouit aussi d’une excellente autonomie qui peut grimper jusqu’à deux jours grâce à sa batterie de 5 000 mAh, mais tout dépendra de votre utilisation. Pour la recharge, elle se fait avec un câble USB-C et on a droit à une recharge rapide de 33 W qui se montre particulièrement efficace.

Côté photo, le smartphone dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels qui s’en sort plutôt bien quand les conditions sont bonnes. Malheureusement, on ne retrouve donc ni appareil photo ultra-grand-angle ni téléobjectif. Enfin, le Realme 9i compte des haut-parleurs stéréo ainsi qu’une prise jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez comparer le Realme 9i avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

