Amazon a attendu la fin du Prime Day pour brader la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Si vous cherchez une bonne montre connectée pour suivre vos activités quotidiennes sans payer le prix fort, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic est une bonne solution. La voilà à 289 euros au lieu de 419 euros au départ.

Pour 2023, Samsung propose deux nouvelles montres connectées : la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic. Cette dernière dotée d’une lunette rotative fait son grand retour. Elle a réussi à nous convaincre et a obtenu la note de 8/10 à notre test. C’est d’ailleurs pour nous ce qui se fait de mieux sur le marché des montres Android en 2023. Elle est encore plus recommandable maintenant qu’elle coûte 130 euros de moins.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic, c’est quoi ?

Un écran lumineux de très bonne qualité

Une lunette tournante pratique

Fonctions très complètes et une interface intuitive

Au départ vendu à 419 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic (version 43 mm), il est possible de l’obtenir à 289 euros seulement sur Amazon. Pour cela, il suffit d’appliquer le coupon de réduction de 50 euros et en cumulant l’ODR de 80 euros. Vous avez même en prime un chargeur rapide offert.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 6 Classic au meilleur prix ?

Une montre soignée, agréable à consulter

Après avoir fait l’impasse sur le modèle Classic l’année dernière, Samsung signe son retour avec la Galaxy Watch 6 Classic, qui s’accompagne de l’emblématique lunette tournante très pratique à utiliser. Elle propose même des bordures fines autour de l’écran, et se vante d’avoir un écran 20 % (pour le petit modèle, 43 mm ici) plus grand que sur la Galaxy Watch 5, le tout sans sacrifier la taille du boîtier.

Elle est particulièrement élégante et n’a pas grand-chose à envier à une montre horlogère classique. Ce qu’on apprécie surtout, c’est son écran Amoled de 1,31 pouce. La technologie choisie permet l’affichage de couleurs vives et d’un excellent contraste. Mieux encore, la luminosité de l’écran est capable de monter jusqu’à 2000 cd/m² et de pouvoir l’utiliser en plein jour sans souci. Et avec WearOS 4 aux commandes, vous avez une interface simple à utiliser, avec la possibilité d’installer bon nombre d’applications tierces. Pour les possesseurs d’iPhone, passez votre chemin.

De nombreuses fonctionnalités santé et sport

La Galaxy Watch 6 Classic intègre de nombreux capteurs. Elle embarque un cardiofréquencemètre, un oxymètre pour la SpO2, la mesure du niveau de stress, l’examen des différentes phases de sommeil et même la mesure de la température de l’utilisateur pendant la nuit. Elle est aussi capable d’analyser jusqu’à 90 activités sportives différentes, avec une détection automatique de la marche, de la course à pied ou du vélo. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace, mais manque parfois de précision, tout comme le suivi cardio.

Pour l’autonomie, la marque promet que sa montre peut tenir pendant 40 heures consécutives, et ce quel que soit le format de la montre. Nous avons pu utiliser le modèle 47 mm, et avec une utilisation intensive (GPS, mesure SpO2, Always-On…), la Galaxy Watch 6 Classic a pu tenir durant 30 heures et 20 minutes, soit une journée et demie. Ce qui est assez dommage, quand on sait que la Watch 5 Pro pouvait tenir jusqu’à 52 heures d’autonomie. Le modèle 43 mm concerné ici, devrait donc tenir moins longtemps.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Il existe d’autres références tout aussi intéressantes et qui pourraient convenir à vos besoins. C’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.