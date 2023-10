Samsung Galaxy S23 : une nouvelle offre canon avec des écouteurs offerts fait son apparition

Le Samsung Galaxy S23 va bientôt être remplacé par son successeur, mais il reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs smartphones sous Android de cette année. On l'apprécie encore plus lorsqu'il est moins cher, comme actuellement chez Ubaldi. Grâce à un bonus reprise, il peut vous revenir à 548 euros au lieu de 959 euros, avec en plus des écouteurs sans fil offerts.

Les amateurs de Samsung attendent de pied ferme la nouvelle gamme de smartphones premium de la marque, les Galaxy S24. Selon certaines rumeurs, cette série devrait être lancée en janvier prochain. Ces futurs fleurons ne doivent toutefois pas éclipser tout de suite les actuels représentants de la gamme Galaxy, les S23, qui ne manquent certainement pas d’atouts. Le modèle classique, le Samsung Galaxy S23, noté 8/10 dans nos lignes, embarque par exemple une puissante puce et adopte un design tout simplement sublime. Un excellent smartphone que l’on conseille encore mieux lorsqu’il est moins cher et qu’il tombe sous les 550 euros, comme actuellement.

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un beau design

Une dalle AMOLED de 6,1 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

Lancé à 959 euros, le Samsung Galaxy S23, accompagné d’une paire d’écouteurs sans fil Force Play, est actuellement affiché à 698 euros chez Ubaldi. Mais, grâce à un bonus reprise de 150 euros, valable jusqu’au 15 novembre 2023, ce prix passe à 548 euros.

Un smartphone ultra-performant

C’est pour son Galaxy S23 que Samsung a souhaité effectuer un changement majeur au niveau de la fiche technique de son smartphone phare. La marque a ainsi troqué son indétrônable processeur Exynos contre un bien plus puissant Snapdragon 8 Gen 2. Et les performances qu’il délivre sont tout simplement excellentes. Les tâches classiques s’exécutent sans broncher, et le multitâche ne génère aucune chaleur extrême. La puce permet également de faire tourner des jeux gourmands sans ralentissement, y compris en poussant les paramètres graphiques à fond.

Côté logiciel, One UI 5.1 est très efficace, les animations s’enchaînent rapidement et sans accroc. On a aussi apprécié que l’écran de verrouillage ait gagné en personnalisation. Bref, on a là une interface colorée et agréable à utiliser. Rappelons avant tout que le Galaxy S23 est éligible à quatre années de mises à jour majeures d’Android, et cinq ans de suivi de sécurité. Petit bémol tout de même pour l’énorme espace de stockage qu’occupent le système d’exploitation et l’interface de Samsung (40 Go), ce qui peut être problématique pour la version 128 Go.

Un design et un écran sublimes

Le design du S23 a obtenu la note de 10/10 lors de notre test, et cela se justifie nettement. Il faut dire que les finitions de ce récent smartphone sont tout simplement exemplaires, avec ses coins arrondis et son coloris mat très classe. La prise en main est tout aussi agréable, tout comme la sensation de résistance qu’il donne grâce à son Gorilla Glass Victus 2, qui protège contre les rayures. Son écran n’est pas en reste avec sa dalle Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et AMOLED de 6,1 pouces. Une dalle par ailleurs très réactive et fluide grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le S23 brille malheureusement moins côté photo puisqu’il se montre inégal sur ce point. Son module, qui s’intègre parfaitement au dos du smartphone, se compose d’un objectif grand-angle de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, sur lequel la mise au point se révèle parfois capricieuse. Globalement, les clichés sont moins saturés que sur les autres Galaxy, ce qui n’est pas forcément un défaut, et le S23 s’en sort très bien lorsqu’il vise juste. Enfin, concernant son autonomie, le Galaxy S23 a pu tenir en moyenne une journée et demie lors de notre test grâce à sa batterie de 3 900 mAh et avec une utilisation classique. Gros bémol en revanche pour la recharge très lente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

