Pour moins de 700 €, cet ultrabook Acer avec écran Oled 4K et Ryzen 5 est à portée de main

Dans un usage bureautique ou gaming, nous sommes nombreux à nous contenter d'un laptop avec un écran en Full HD, mais certains professionnels ont besoin de plus de pixels, plus de détails, plus de couleurs… C'est le cas des graphistes, des monteurs ou encore des architectes. Nul doute que cet ultrabook Acer Swift Edge avec un écran Oled 4K leur conviendra, d'autant plus qu'il passe de 1 299 euros à 699,99 euros chez Amazon.

L’Acer Swift Edge SFA16-41-R0BM fait partie de ces ultrabooks haut de gamme pensés d’abord pour la mobilité avec une légèreté presque sans pareille et une robustesse améliorée. Il entre ainsi directement en concurrence avec le LG Gram 16, également l’un des ultrabooks les plus légers du marché, mais l’Acer Swift Edge revendique un écran d’une qualité supérieure. C’est sans compter cette promotion de 46 % sur Amazon faisant baisser son prix de 600 euros.

L’Acer Swift Edge SFA16-41-R0BM en résumé

Un magnifique écran Oled 4K de 16 pouces

Les performances d’un Ryzen 5 avec 16 Go de RAM

Autonome et facilement transportable

Au lieu de 1 299 euros habituellement, l’Acer Swift Edge SFA16-41-R0BM est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez Amazon.

Une qualité d’affichage aussi élevée que raffinée

Malgré son format de 16 pouces, l’Acer Swift Edge SFA16-41-R0BM ne pèse pas plus lourd qu’un modèle de 13 ou 14 pouces, il n’affiche que 1,17 kg sur la balance. D’après le constructeur, cette légèreté provient de l’alliage en magnésium-aluminium du châssis qui le rend également deux fois plus robuste que l’aluminium classique. De plus, cet ultrabook ne tombe pas dans le piège de la finesse et parvient à proposer une bonne connectique avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, une prise jack 3.5 mm et des modules sans fil Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E.

Le comble de ses atouts est son écran de 16 pouces, celui-ci est en format 16:10, ce qui le rend légèrement plus confortable en hauteur. Il allie notamment la technologie d’affichage OLED qui apporte un rapport de contraste infini et des noirs ultra-profonds avec la définition 4K (3 840 x 2 400 pixels). La colorimétrie couvre 100 % de la gamme DCI-P3 pour le plus grand bonheur des graphistes et des monteurs qui devront cependant éviter de travailler en plein soleil puisque cet écran n’a pas de traitement anti-reflet pour profiter de ses couleurs éclatantes.

Une configuration polyvalente et idéale pour les professionnels

L’Acer Swift Edge SFA16-41-R0BM s’appuie sur un AMD Ryzen 5 6600U, un processeur à six cœurs avec une fréquence de base de 2,9 GHz et une fréquence maximale de 4,5 GHz. Il est accompagné par 8 Go de RAM ainsi que d’une solution graphique intégrée Radeon 660M. Avec une telle configuration, ce laptop peut s’adonner sans problème à la navigation et aux travaux graphiques, le gaming doit également être possible à condition de ne pas lancer de titres trop récents et de faire des concessions sur la qualité des graphismes.

En matière de stockage, cet Acer Swift Edge s’appuie sur un SSD NVMe de 512 Go qui, en plus de proposer une bonne capacité de stockage pour ranger ses projets de montage, permet d’exécuter des logiciels et de traiter des informations très rapidement. Enfin, la batterie Li-Ion à 3 cellules de 54 Wh promet une autonomie aux alentours de 7 heures dans un usage normal, ce qui est correct sachant que c’est dans la moyenne des ultrabooks, mais également qu’un écran Oled 4K est plus énergivore qu’un écran standard.

