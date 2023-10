Scooter 4 Go : la nouvelle trottinette électrique pas chère de Xiaomi baisse déjà son prix

Xiaomi a récemment enrichi sa dernière série de trottinettes électriques avec l'Electric Scooter 4 Go, encore plus d'entrée de gamme que le modèle Lite si on en croit son prix et ses performances. C'est l'idéal pour les personnes qui cherchent à se faire la main pour la première fois avec une trottinette électrique, d'autant plus qu'elle voit son prix chuter de 299 euros à 269 euros grâce à une remise immédiate au panier.

La quatrième génération de trottinettes électriques de Xiaomi a débarqué cette année et la famille s’est récemment agrandie avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Go, un modèle encore plus abordable que la trottinette Lite et, de ce fait, la trottinette électrique la moins chère de tout le catalogue du constructeur chinois. Et comme si cela ne suffisait pas, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go profite en ce moment d’une remise immédiate au panier de 30 euros en boutique officielle.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go en quelques points

Le modèle le plus léger de la gamme Scooter 4

Un moteur de 250 W pour une vitesse max de 20 km/h

Un rapport qualité-prix toujours aussi agressif

Au lieu de 299 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go est maintenant disponible en promotion à 269 euros en boutique officielle grâce à une remise au panier de 30 euros.

Un design stylé et des équipements complets

On n’apprend pas à conduire en Ferrari et cet adage est aussi vrai pour les trottinettes électriques. Pour un premier modèle à se mettre sous la main, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go est un bon choix. Cette trottinette électrique certifiée IPX4 conserve la même apparence que les autres modèles de la gamme avec ses touches noires et de couleur vive et est même plus légère avec un poids de 13,7 kg. En revanche, elle perd en ergonomie puisqu’il faut désormais démonter la potence pour la ranger couchée.

On peut constater avec satisfaction qu’aucun compromis n’a été fait au niveau des équipements. On retrouve ainsi les feux avant et arrière pour la conduite nocturne, accompagnés de réflecteurs omnidirectionnels. Le système de freinage se compose d’un frein électrique à l’avant et d’un frein à tambour à l’arrière. Enfin, on retrouve le fameux système KER (récupération de l’énergie cinétique), en cas de freinage ou de ralentissement, l’énergie perdue est récupérée pour allonger l’autonomie.

Une puissance moins canon que son prix

S’il y a des concessions sur ce modèle Go, c’est d’abord au niveau de la puissance. Cette trottinette électrique embarque un moteur d’une puissance de 250 W avec un pic de 450 W (contre 300 W et 600 W pour la Lite) qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h et de grimper les pentes inclinées jusqu’à 10 %. C’est un énorme compromis pour tirer son prix vers le bas, la majorité des trottinettes électriques étant capables de rouler jusqu’à 25 km/h. On voit ainsi que la Scooter 4 Go est mieux taillée pour les trajets urbains et pas plus.

Enfin, la batterie certifiée IPX6 a également dû compromettre à quelques sacrifices puisque sa capacité tombe à 165 Wh et donne ainsi une autonomie moyenne de 18 km. Ce chiffre dépend évidemment de plusieurs facteurs comme les températures extérieures, l’humidité, les modes de conduite exploités et le poids du conducteur, sachant que le plateau peut porter une charge maximale de 90 kg. Pour la recharge, il ne faut pas être pressé et compter dans les six heures.

