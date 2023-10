Le Google Pixel 7 coûte 50 % de moins que le récent Pixel 8 grâce à cette offre

Le Google Pixel 7 a beau avoir été remplacé récemment, il a de bon très bons restes et devient même une excellente affaire aujourd'hui en passant de 649 euros à 409 euros seulement.

Depuis quelques jours, les Google Pixel 8 et 8 Pro sont disponibles à la vente. Très attendus, ils s’accompagnent malheureusement d’une augmentation de prix assez salé par apport à la précédente génération (jusqu’à 200 € supplémentaire, selon le modèle choisi). Alors si vous ne pouvez pas investir 800 euros dans le nouveau smartphone de Google, sachez que son Pixel 7 ne coûte pas plus de 410 euros grâce à cette offre, et reste une très bonne référence pour laquelle craquer aujourd’hui.

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 7

Un écran bien calibré et lumineux

Excelle sur la partie photo

Une interface fluide, accessible et agréable

Sans oublier un rapport qualité-prix de folie

Vendu au départ à 649 euros, le Google Pixel 7 (8 + 128 Go) est aujourd’hui remisé à 469 euros sur AliExpress, mais en utilisant le code FR60, le téléphone revient à 409 euros.

Un smartphone mignon doué en photo

Pour avoir tenu en main le nouveau Google Pixel 8, il est vrai que ses formes arrondies et sa petite taille le rendent vraiment mignon, mais c’est aussi le cas pour le Pixel 7. Il faut dire que par rapport à son prédécesseur, il opte pour un design plus raffiné, notamment au niveau du bloc photo, et gagne un revêtement alu plus discret. Les finitions sont excellentes et la prise en main est aussi agréable grâce à ses petites dimensions. À l’avant, son écran Oled de 6,3 pouces offre une excellente luminosité et une colorimétrie proche de la perfection. L’absence du 120 Hz ne manque pas tant que ça avec 90 Hz au compteur.

Même si le Pixel 8 a droit à trois capteurs photo, les deux capteurs proposés sur le Pixel 7 sont toujours très satisfaisants. On y trouve un capteur de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Les clichés sont réussis, avec des couleurs vibrantes, une netteté au poil et des détails bien présents. Les algorithmes de Google font toujours des merveilles, et les différentes options sont bien pratiques, comme la gomme magique par exemple ou le fameux Super Res Zoom, un zoom numérique x8 plutôt convaincant.

Avec des performances un peu plus modestes que la concurrence

À l’intérieur du téléphone, on découvre la puce Tensor G2. Elle assure, sans broncher, tous les usages du quotidien, avec aucun lag à l’horizon. En revanche, pour le jeu en 3D, vous pourrez jouer, mais sans les graphismes poussés à fond sous peine de souffrir de quelques ralentissements. On va surtout l’apprécier pour son interface logicielle. Avec la « Pixel Experience », on a droit à une expérience utilisateur, sous Android 14 à présent, particulièrement fluide et très agréable. Google propose également de multiples options pratiques, comme la personnalisation très riche.

Son seul vrai défaut, c’est bel et bien sa charge (très) lente. Une recharge complète prendra ainsi près d’une heure et demie. Cela n’a pas réellement changé sur la nouvelle génération. Heureusement, son autonomie sera satisfaisante : durant de notre test, le smartphone a pu tenir une journée complète avec un usage classique, mais si vous avez une utilisation plus poussée, il faudra songer à se tourner vers un modèle un peu plus costaud.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 7.

Si souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

