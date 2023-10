Samsung Smart Monitor M7 : -36 % sur l’écran 4K de 43 pouces faisant aussi Smart TV

Afin de ne pas s'encombrer avec un écran PC et un TV 4K, alors autant choisir un écran PC 4K qui fait également office de Smart TV, ce qui est le cas du Samsung Smart Monitor M7. Ce moniteur aux nombreuses fonctionnalités a été pensé à la fois pour le travail et pour le divertissement et, en ce moment, il est à 319,90 euros au lieu de 499 euros dans sa version de 43 pouces chez Rue du Commerce.

L’avantage d’un moniteur qui fait à la fois écran PC et Smart TV est le gain de place, le principe est donc plus à même de séduire les personnes vivant dans un studio, particulièrement les jeunes générations. Passer de la rédaction de son mémoire à une soirée binge-watching sur Netflix se fait en un clic ou d’une pression sur la télécommande. Pour fêter les 24 ans de Rue du Commerce, ce Samsung Smart Monitor M7 de 43″ perd 180 euros grâce à une réduction et à une offre de remboursement.

Le Samsung S43BM700 en résumé

Un écran PC de 43 pouces en définition 4K

Un moniteur PC bureautique faisant aussi Smart TV

Capable de se connecter sans fil avec les PC, laptops et smartphones

Au lieu de 499 euros habituellement, le Samsung Smart Monitor M7 (S43BM700) est maintenant disponible en promotion à 319,90 euros chez Rue du Commerce grâce à une réduction de 110 euros et à cette offre de remboursement de 70 euros.

Un écran 4K qui gagne en productivité

Le Samsung Smart Monitor M7 est catégorisé comme étant un écran PC et cela se voit rien qu’à son design avec cette dalle de 43 pouces (diagonale de 109 cm) montée sur pied et pouvant être aisément installée sur un bureau. L’écran peut aussi être fixé à un mur ou à un support d’écran grâce à sa compatibilité avec la norme VESA 200 x 200 mm. Il profite d’une connectique complète pour un usage diversifié avec deux ports HDMI 2.0, trois ports USB-A 2.0 et un port USB-C 3.1.

Avec ce Samsung Smart Monitor M7, le constructeur sud-coréen n’a pas lésiné sur la qualité de l’image puisqu’il affiche une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Cet écran LED a un également un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 4 ms, ce qui n’en fait pas le modèle idéal pour le gaming. En revanche, c’est un formidable poste de travail puisqu’il peut fonctionner sans tour PC, il suffit de le connecter sans fil à un laptop, une tablette ou un smartphone pour projeter l’interface de ces derniers sur le M7, ou vice-versa, et ce grâce à Samsung DeX.

Tizen pour se divertir

Le Samsung Smart Monitor M7 est idéal pour la bureautique, mais il convient aussi parfaitement pour se divertir avec l’intégration de Tizen et de Samsung Gaming Hub. On retrouve ainsi un accès direct aux principales plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et YouTube, et pour avoir mieux l’impression de regarder un téléviseur, il est possible de naviguer avec une télécommande. Idem pour la partie gaming où on retrouve les principaux services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now.

Cet écran PC dispose enfin de plusieurs fonctionnalités connectées, à commencer par une compatibilité avec SmartThings, l’écosystème domotique de Samsung. L’assistant vocal maison du constructeur, Bixby, est également intégré et il est aussi compatible avec Alexa. Quant au partage de contenus, nous citions Samsung DeX plus haut, mais cet écran prend également en charge Apple AirPlay 2 à utiliser avec un MacBook, un iPad ou un iPhone.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet du Samsung Smart Monitor M7 32.

Afin de comparer le Samsung S43BM700 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique du moment.

