Le prix de ce surpuissant laptop gaming Lenovo (RTX 4070, Ryzen 7, 240 Hz) perd 400 €

Avec son PC portable gamer Legion Pro 5, Lenovo a visiblement souhaité ne pas faire de compromis sur les performances. Et malgré sa configuration ultra puissante, son prix est moins élevé que d'habitude. Grâce à une promotion sur le site de Lenovo, il est en effet disponible à 1 599 euros au lieu de 1 999 euros.

Sur le marché des PC portables taillés pour le gaming, Lenovo figure en bonne place parmi les marques les plus prolifiques. Le constructeur s’attache en plus à concevoir des machines dotées de performances de haute volée. Le modèle Legion Pro 5 en est un bon exemple, avec sa RTX 4070, son Ryzen 7 et son écran ultra-fluide et réactif. Mais cette qualité se paie, forcément, et le prix de base de ce laptop n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, une réduction de 400 euros vient un peu adoucir la facture en ce moment.

Les atouts du Lenovo Legion Pro 5

Un écran IPS WQXGA de 16 pouces + 240 Hz

Combo RTX 4070 + Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 999 euros, le Lenovo Legion Pro 5 est désormais proposé à 1 599 euros sur le site de Lenovo.

Un écran réactif et une configuration surpuissante

Le Lenovo Legion Pro 5 est résolument une machine tournée vers le gaming, malgré son esthétique plutôt sobre avec son châssis noir mat qui se différencie pas mal des autres laptops gamers au design très anguleux et futuriste. On a tout de même droit à un clavier rétroéclairé pour la petite touche gaming. Mais le premier atout qui devrait ravir les joueuses et joueurs, c’est évidemment la qualité de son écran. On a ici droit à une grande dalle IPS de 16 pouces avec une définition WQXGA (2 560 x 1 600) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. De quoi enchaîner les combos nerveux de manière fluide et bien réactive à tout moment.

Côté performances, Lenovo n’a pas fait les choses à moitié et a misé sur un combo puissant. Le laptop embarque d’abord une RTX 4070, grâce à laquelle on peut profiter d’une compatibilité avec le DLSS 3 capable de générer des images complètes par IA ainsi que du ray tracing. À cela s’ajoute un processeur Ryzen 7 7745HX épaulé par 16 Go de mémoire vive. Bref, une configuration qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p, ou même de faire du montage vidéo ou photo, soit des tâches généralement très gourmandes. N’oublions pas le SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui ajoute une touche de réactivité et de rapidité en plus que l’on ne va pas refuser.

Une connectique généreuse

Parce qu’une machine tournée vers le gaming se doit de pouvoir accueillir d’autres périphériques pour agrémenter le setup, le Legion Pro 5 intègre une connectique plutôt fournie : quatre ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3,2 Gen 2 (dont un DisplayPort 1.4), un port Ethernet, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port casque/micro. En parlant du son, d’ailleurs, le Lenovo Legion Pro 5 est capable de diffuser un son 3D immersif signé SteelSeries. Enfin, côté autonomie, le laptop renferme une batterie de 80 Wh, qui devrait assurer une journée d’utilisation. La recharge rapide, quant à elle, peut grimper jusqu’à 140 W.

