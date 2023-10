799 €, c’est le super prix de ce TV 4K QLED géant de 75 pouces

Les TV 4K QLED de 75 pouces affichés à moins de 1 000 euros sont plutôt rares. Mais ce n'est pas impossible, la preuve avec le Hisense 75E79KQ, qui est actuellement affiché à 799 euros au lieu de 1 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de détenir une fortune personnelle ou un héritage caché pour s’offrir un TV 4K de plus de 70 pouces. Le commun des mortels peut en effet trouver des références très efficaces pour moins de 1 000 euros, et ce, sans faire trop de compromis sur la fiche technique. Le TV QLED Hisense 75E79KQ, dont la dalle de 75 pouces est compatible avec plusieurs normes vidéo recherchées, est par exemple disponible à moins de 800 euros en ce moment.

Ce qu’il faut savoir sur le TV QLED Hisense 75E79KQ

Une dalle QLED 4K de 75 pouces

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

Avec DTS:X et Dolby Atmos

Initialement affiché à 1 199 euros, le TV QLED Hisense 75E79KQ est désormais proposé à 799 euros à la Fnac et chez Darty.

Un écran géant pour se croire au cinéma

Le premier atout du TV Hisense 75E79KQ est bien évidemment cette dalle géante d’une diagonale de 75 pouces (soit 189 centimètres). Une taille qui se rapproche de celle des images diffusées par un vidéoprojecteur, ce qui donne clairement l’impression d’être au cinéma, mais sans quitter son salon. Avant de craquer, assurez-vous toutefois d’avoir un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle, surtout que ses pieds sont situés aux extrémités de l’écran. Un recul suffisant dans la pièce est aussi indispensable, pour ne pas risquer de s’abîmer les yeux devant chaque film.

Autrement, le TV Hisense 75E79KQ marque aussi des points par son design élégant et son écran dénué de bordures, ce qui permet de laisser toute sa place à l’image. Et il y en a, des choses à dire sur cette image, justement. Outre la technologie QLED, qui promet un traitement de l’image excellent avec un bon niveau de contrastes, on a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels) ainsi qu’à de multiples compatibilités : Dolby Vision IQ, HDR 10 et HDR10+, ainsi que le HLG. La partie sonore est quant à elle assurée par du Dolby Atmos et DTS:X, pour un résultat immersif et enveloppant avec un audio spatialisé.

Pas d’Android TV, mais un Vidaa U fluide

Sa dalle étant rafraîchie à 50 Hz et ne comportant pas de ports HDMI 2.1, le Hisense 75E79KQ n’est pas taillé pour le gaming, et les détenteurs d’une console next-gen ne pourront pas profiter de la fonctionnalité 4K@120 Hz. On aura tout de même droit au VRR (Variable Rate Refresh) ainsi qu’à l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour minimiser les effets de latence et offrir une assez bonne réactivité. Un mode Jeu est aussi disponible.

Enfin, côté système d’exploitation, le modèle 75E79KQ tourne sous Vidaa U, l’OS maison de la marque. Ce dernier met à disposition un grand nombre d’applications phares de streaming, notamment, et assure une navigation fluide entre les différents menus. L’assistant vocal Alexa est par ailleurs de la partie, ainsi que Vidaa Voice, la technologie de contrôle vocal développée par Hisense.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références dotées elles aussi d’un grand écran, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.