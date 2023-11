Apple Watch Ultra : la montre premium pour sportifs perd un tiers de son prix

Le prix de base de la première Apple Watch Ultra, montre connectée ultra premium taillée pour les sportifs, est très (trop ?) élevé pour beaucoup. Les promotions sont donc très bien accueillies. Actuellement, l'Apple Watch Ultra est justement proposée à 699 euros au lieu de 999 euros sur Cdiscount.

En dévoilant sa première Apple Watch Ultra en 2022, la firme de Cupertino avait tout simplement présenté la montre connectée la plus haut de gamme et puissante de son catalogue. C’est lors de sa dernière keynote, qui s’est déroulée en septembre, qu’Apple a annoncé l’arrivée de l’héritière de sa montre taillée pour les sportifs, l’Apple Watch Ultra 2. Mais cela ne rend pas pour autant la première Ultra démodée, bien au contraire : elle reste encore recommandable, et elle l’est encore plus lorsqu’elle est (enfin) affichée à un prix plus raisonnable qu’à sa sortie grâce à 300 euros de réduction.

Les atouts de l’Apple Watch Ultra

Une montre connectée solide et étanche

Un écran sublime

Un GPS double fréquence efficace

Lancée au prix de 999 euros, l’Apple Watch Ultra première du nom est actuellement affichée à 699 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Ultra 1 au meilleur prix ?

Une montre massive qui n’est pas pour les petits poignets

On peut difficilement ne pas le remarquer : l’Apple Watch Ultra est une montre très imposante. Taillée pour les sportifs assidus, mais avant tout pour les gros poignets, cette smartwatch est bien plus épaisse (1,44 cm) et lourde (61 g) que les autres Apple Watch. Gare, donc, aux petits poignets qui pourraient ne pas supporter le boîtier massif de 49 mm. Pour les autres, cette première Apple Watch Ultra offre une solidité à toute épreuve, grâce notamment à un choix de matériaux judicieux : du titane pour le boîtier, du saphir pour le verre. Ajoutons à cela une certification IP6X pour la poussière, une résistance à l’eau jusqu’à 100 m et même la possibilité de faire de la plongée sous-marine jusqu’à 40 m.

Pour l’écran de l’Apple Watch Ultra, le géant californien a fait fort avec une dalle LTPO OLED de 1,92 pouce et dont la luminosité peut grimper jusqu’à 2 000 cd/m². La qualité d’affiche est tout simplement bluffante. Sur le côté du cadran, on retrouve même un nouveau bouton qui sert ici à activer des contrôles rapides, comme des entraînements. N’oublions tout de même pas que l’omniprésence du tactile sur l’Apple Watch Ultra est parfois peu pratique durant les entraînements, surtout lorsqu’il pleut ou quand on a les mains moites. D’où la présence de plusieurs boutons physiques sur les montres sportives standards…

Un GPS hyper précis

L’Apple Watch Ultra remonte considérablement la pente avec sa batterie de capteurs permettant d’accompagner les sportifs : capteur de taux d’oxygène dans le sang (SpO2), capteur électrique de fréquence cardiaque, capteur de température, mais aussi un altimètre, un profondimètre, un gyroscope… Un GPS double fréquence (L1 et L5), aussi intégré, fait quant à lui preuve d’une précision remarquable et se mesure même aux derniers modèles de Garmin, c’est dire. On regrettera tout de même l’absence de cartographie intégrée et d’analyse de données enregistrées lors des séances de sport.

Enfin, côté autonomie, si l’Apple Watch Ultra fait mieux que les autres montres connectées de la marque, son endurance est un peu décevante pour une montre de sport. Au cours de notre test, elle a pu tenir 3 jours et 11 heures avec une utilisation non sportive. Sans mode Always On Display et sans économie d’énergie, mais avec 2 h 13 min de GNSS, la Watch Ultra tient un peu plus de deux jours.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Ultra.

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles de montre connectée de la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures Apple Watch à choisir en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.