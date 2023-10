Avec 40 % en moins, cette tablette Lenovo devient la moins chère du moment

Si vous avez envie d’une tablette à petit prix, la Lenovo Tab M10 Gen 3 est la candidate parfaite ! Elle est actuellement en promotion chez Boulanger et passe de 229 euros à seulement 139 euros.

Même avec un budget restreint, il est possible de trouver de bonnes références sur le marché des tablettes. La Lenovo Tab M10 Gen 3 est un modèle d’entrée de gamme qui propose ce que l’on attend sur cette tranche de prix, à savoir : un design soigné, une autonomie confortable et une configuration capable de répondre à des usages simples. Aujourd’hui, elle coûte 90 euros de moins grâce à cette offre Boulanger.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab M10 Gen 3

Un format compact pratique

Efficace pour les usages du quotidien (lecture, film…)

Une bonne autonomie

Au départ à 229,99 euros, la tablette Lenovo Tab M10 Gen 3 est actuellement remisée à 179,99 euros sur le site Boulanger. Il est possible de l’obtenir pour seulement 139,99 euros, grâce à une ODR de 20 euros et une remise immédiate de 20 euros une fois dans le panier.

Une tablette qui va à l’essentiel

Avec son tarif accessible, la tablette Lenovo Tab M10 Gen 3 profite d’une belle qualité de fabrication. Son châssis métallique assure au passage une bonne solidité. Son écran de 10,1 pouces procure un bon confort visuel avec sa résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Elle reste suffisante pour regarder vos contenus préférés, d’autant plus que la marque ajoute deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

La prise en main est bonne et ses 460 g facilitent son transport. On trouve aussi un microphone, très utile pour les appels vidéo. À ce propos, la caméra frontale est de 5 Mpx, ce qui est suffisant pour des appels occasionnels avec vos proches. Autrement, on a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 5, deux ports USB-C 2.0, une prise mini Jack, un emplacement nano SIM LTE et un emplacement pour carte microSD.

Des performances correctes

Cette tablette n’est pas un monstre de puissance, mais est tout à fait fonctionnelle au quotidien. Son processeur Unisoc T610 de huit cœurs avec 4 Go de RAM LPDDR4X est largement suffisant pour répondre aux usages du quotidien : comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, quelques jeux pas trop gourmands pourront même tourner sans souci.

Les jeunes et les parents ne sont donc pas en reste avec ce modèle. Les principaux services de streaming sont disponibles : YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, etc. Android 11 étant de la partie, l’expérience utilisateur est agréable (bien qu’un peu datée), et surtout, cela vous donne accès à des centaines de milliers d’applications via le Play Store. Quant à l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 10 heures d’utilisation en lecture vidéo, et jusqu’à 9 heures de navigation sur le web.

Pour découvrir ce que propose la concurrence sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.