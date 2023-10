-35 % sur cet ultrabook avec un Ryzen 5 dernière génération et 16 Go de RAM

De nos jours, nous avons quasiment tous besoin d'un PC ou d'un laptop, que ce soit pour travailler ou simplement remplir des tâches administratives comme déclarer ses impôts. Cependant, nous n'avons pas tous les moyens d'investir 1 000 € dans une configuration fonctionnelle, heureusement que certaines marques comme Acer ont comme raison d'être la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cet Acer Aspire 3 avec Ryzen 5 7000 à 519 € au lieu de 799 € chez Ubaldi en est la preuve.

Pour naviguer sur Internet, regarder des séries sur Netflix ou Amazon Prime Video ou simplement faire du traitement de texte, il n’y a pas besoin d’avoir les composants les plus puissants et donc de payer des mille et des cents pour une bonne configuration. Pour les personnes qui se limitent à un usage professionnel avec un peu de divertissement à côté, cet Acer Aspire 3 avec Ryzen 5 7000 est capable de répondre à leurs besoins. De plus, il est en ce moment moins cher de 35 %.

L’Acer Aspire 3 (A315-24P) en quelques points

Un châssis fin avec une bonne connectique

Un Ryzen 5 7000 avec 16 Go de RAM

Un écran IPS-LCD de 15 pouces en FHD

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Acer Aspire 3 (A315-24P) est maintenant disponible en promotion à 519 euros chez Ubaldi.

Un écran confortable sur un châssis fin et complet

Afin de passer inaperçu en salle de réunion ou sur les bancs de la fac, cet Acer Aspire 3 opte pour un design sobre et un écran classique avec une diagonale de 15,6 pouces. Cette dalle IPS-LCD en format 16:9 est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Elle est plutôt confortable à regarder grâce aux angles de vision ouverts et une bonne colorimétrie, mais aussi avec le traitement anti-reflets qui permet de conserver un affichage lisible en plein soleil.

Le châssis a lui aussi été conçu dans une optique de confort avec des dimensions facilitant son transport au quotidien. Avec une épaisseur de 18,9 mm et un poids de 1,78 kg, difficile de s’en plaindre, cet Acer Aspire 3 mérite vraiment l’appellation d’ultrabook. D’autant plus qu’il ne tombe pas dans le piège de la finesse avec une connectique bien fournie lui donnant un côté polyvalent, on retrouve deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, une prise jack 3.5 mm et des modules sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Performant pour les tâches du quotidien

Cet Acer Aspire 3 tourne avec un des derniers processeurs d’AMD, un Ryzen 7 7520U doté de quatre cœurs avec une fréquence de base de 2,8 GHz et cadencé à 4,3 GHz en mode turbo boost. Dans cette configuration, il est associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et embarque une solution graphique AMD Radeon 610M, le voilà bien paré pour le multitâche mais aussi s’adonner à des tâches exigeant du calcul graphique comme de la retouche photo ou lancer des jeux modestes.

Côté stockage, cet Acer Aspire 3 embarque un SSD NVMe de 512 Go capable de lancer rapidement les logiciels grâce à ses débits de lecture et d’écriture élevés. Enfin, sa batterie à trois cellules de 40 Wh assure une autonomie d’environ 11 heures selon le constructeur taïwanais, ce qui est un très bon score. Avec cette endurance, il peut tenir facilement une journée de travail et avoir encore un peu de réserve le soir pour regarder quelques épisodes de la série du moment.

Afin de comparer l’Acer Aspire 3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables Acer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.