JBL Clip 4 : cette mini enceinte puissante notée 9/10 est à -30 % sur Amazon

La JBL Clip 4 a beau être une petite enceinte Bluetooth, elle impressionne par ses prestations acoustiques. Déjà abordable, elle coûte aujourd’hui 44,99 euros au lieu de 64,99 euros.

JBL est un des maitres de l’enceinte Bluetooth et le prouve constamment sur ces différents modèles. Avec la Clip 4, le constructeur américain propose un petit gabarit, ajoute un mousqueton pour faciliter son transport, et offre une bonne puissance sonore. Aujourd’hui, elle devient moins chère en perdant 20 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie de la JBL Clip 4

Une petite enceinte solide, étanche et pratique avec son mousqueton

Un son puissant et équilibré

Une bonne autonomie

Au prix de 64,99 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Clip 4 est actuellement remisée à 44,99 euros sur Amazon.

Une enceinte au format de poche

Le premier atout de la JBL Clip 4 est sa taille. Elle a été conçue de manière à ce qu’elle puisse être transportée sur tous les trajets du quotidien et son mousqueton métallique lui permet de s’accrocher à peu près partout. Si on peut la suspense à la boucle de son jean ou bien à l’anse de son sac, on peut aussi la poser sur son dos grâce au revêtement en silicone adhérent qui s’y trouve.

Le constructeur n’oublie pas d’offrir un produit solide. Elle supporte sans mal une chute d’un mètre et se stabilise rapidement grâce à ses nombreuses surfaces adhérentes. Elle aussi étanche à la poussière et à l’eau (IP67) et ne craint donc pas l’immersion. Elle est ainsi idéale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau.

Une petite enceinte étonnante

La Clip 4 a beau être toute petite, elle ne manque pas de puissance. Avec deux transducteurs, l’un actif et l’autre passif, elle promet une signature sonore équilibrée et très plaisante. Durant notre test, nous avons remarqué que les voix sont restituées avec beaucoup de corps. Le médium est quant à lui plutôt précis, et en léger retrait de l’aigu. Et si l’on pousse le volume à son maximum, elle saura conserver sa signature sonore, sans trop de diminution de l’intensité des fréquences graves. Autre atout côté puissance audio : le son diffusé par la JBL Clip 4 peut s’entendre de loin, même si on l’appréciera bien plus si l’enceinte est posée près de nous.

On regrette l’absence de Bluetooth multipoint, qui aurait permis de la connecter à plusieurs appareils. On se consolera tout de même avec la bonne liaison Bluetooth, qui a été particulièrement stable lors de notre test. Quant à son autonomie, l’enceinte de JBL a été capable de tenir 9 heures à 50 % du volume d’un iPhone lors de notre essai. Concernant la recharge, il faudra attendre 2 h 45 pour atteindre les 100 % de batterie avec le chargeur 10 W.

Vous pouvez consulter notre test sur la JBL Clip 4 pour en savoir plus.

