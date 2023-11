Cette excellente enceinte signée Sonos se négocie avec une belle remise chez Boulanger

Si vous êtes en quête d’une enceinte connectée à la qualité audio puissante et détaillée, la Sonos One SL a de sérieux atouts. Aujourd’hui, elle est en promotion à 149 euros au lieu de 199 euros de base.

Un grand nom de l’industrie de la sonorisation, Sonos est connu pour ses gammes de produits fiables, de bonne facture et performantes. Parmi elles, le modèle One SL, une enceinte connectée offrant un bon son, avec un design réussi et facile à utiliser, qui aujourd’hui coûte 25 % de moins qu’à son prix de lancement. L’occasion parfaite pour profiter du savoir-faire de la marque sans payer le prix fort.

Les atouts de la Sonos One SL

De belles finitions

Un rendu sonore surround

Compatible Apple AirPlay 2.

Au départ à 199 euros, l’enceinte Sonos One SL est actuellement en promotion à 149,99 euros chez Boulanger, mais aussi sur le site de la Fnac et le site Darty.

L’expertise de Sonos

La Sonos One SL opte pour une apparence à la fois minimaliste et élégante. Avec ses petites dimensions (161,45 × 119,7 × 119,7 mm pour 1,76 kg), vous n’aurez pas de mal à l’intégrer dans votre pièce de façon discrète. Pour l’installer, vous devez la brancher à un secteur. Une fois que c’est fait, il ne reste plus qu’à la connecter à votre serveur ou à votre WiFi et de télécharger l’application Sonos pour contrôler l’appareil.

Avec l’application Sonos, vous pouvez lancer vos programmes streaming audio préférés : Spotify, Apple Music, Deezer, station radio, podcast, etc. En revanche, il n’est pas possible de la contrôler à la voix, puisque l’enceinte est dépourvue de micro. Elle est tout de même compatible avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis votre iPhone, votre iPad, ou votre Mac.

Une bonne puissance sonore

Sur la One SL, la partie audio est assurée par deux 2 haut-parleurs (un tweeter et un mid-woofer). Dans l’ensemble, elle offre un son chaleureux, clair et détaillé, mais aussi des basses bien profondes. Une fois couplé avec une autre enceinte de la marque, vous avez un son encore plus riche.

Vous pouvez très bien installer un système home cinéma avec son surround et créez une immersion sonore totale en étendant votre système Sonos à toutes les pièces de votre maison. De plus, elle bénéficie de la technologie de calibrage TruePlay qui ajuste la restitution sonore en fonction de la surface de votre pièce.

