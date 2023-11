Pas envie de dépenser plus de 100 € dans un smartphone 5G ? Cette offre est pour vous !

Motorola dévoilait cinq nouveaux smartphones à un prix très accessible fin 2021, parmi eux, le Motorola Moto G51, le modèle 5G le moins cher lancé à 249 euros dans sa variante de 64 Go. Deux ans plus tard, il fait partie des smartphones les moins chers du moment, surtout avec cette promotion chez E.Leclerc qui fait descendre son prix à seulement 104,30 euros.

Motorola est un constructeur qui reste modeste en France mais qui a le mérite de concevoir des smartphones intéressants, par exemple, le tout premier smartphone avec un capteur de 200 Mpx est un Motorola. La marque américaine est présente sur tous les segments tarifaires, du haut de gamme à l’entrée de gamme où il roule sur les plates-bandes de Xiaomi et compagnie. En ce moment, le Moto G51, son smartphone 5G le moins cher, profite d’une réduction de 30 % sur son prix le plus bas de ces 30 derniers jours.

Le Motorola Moto G51 en bref

Un smartphone 5G abordable

Un écran en Full HD+ rafraîchi à 120 Hz

Une autonomie d’une journée et demie

Au lieu de 249 euros à son lancement, mais maintenant affiché à un prix barré de 149 euros, le Motorola Moto G51 (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 104,30 euros chez E.Leclerc.

Un écran ultra-fluide à 100 euros !

À ce prix-là, il faut bien évidemment ne pas attendre grand-chose du Motorola Moto G51, on reste sur le minimum syndical, tant au niveau de la construction que des performances. Il a tout de même une particularité, une taille de 6,8 pouces, ce qui est plus grand que la plupart des smartphones Pro et autres ultra haut de gamme du marché. Avec sa une certification IP52, il résiste à la poussière mais reste sensible à l’eau, tandis que son écran est protégé par du verre Panda Glass.

L’écran, justement, a de quoi être surprenant au vu du tarif de ce smartphone. Il s’agit d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement variable. On peut choisir entre une fréquence de 60 Hz, une autre de 120 Hz ou alors une fréquence adaptative, ce qui est rare pour un smartphone lancé à 250 €. À l’arrière, le module photo est affublé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx, le premier est capable de filmer jusqu’en Full HD 60 i/s.

Un smartphone pas là pour s’amuser

Généralement, les smartphones d’entrée de gamme voient leurs performances sacrifiées pour tirer leur prix au maximum vers le bas, et le Motorola Moto G51 n’échappe pas à cette règle. Il fait tout de même l’effort d’être compatible avec la 5G grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 480+ couplé à 4 Go de RAM. Dans la pratique, ce smartphone est agréable à utiliser en navigation, notamment avec son écran très fluide, mais c’est la déconfiture totale en ce qui concerne le gaming.

Enfin, le Motorola Moto G51 embarque une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, ce qui est le lot de quasiment tous les smartphones de cette tranche de prix. Malgré son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui demande beaucoup d’énergie, son autonomie peut atteindre la journée et demie, il est donc possible de grappiller plus de temps en laissant l’écran réglé sur 60 Hz. Enfin, la recharge est une véritable déception puisqu’elle n’atteint que 15 W, ce qui lui permet de refaire le plein en un peu plus de deux heures.

Afin de comparer le Motorola Moto G51 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 100 euros du moment.

