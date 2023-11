Un SSD 2 To avec dissipateur pour PS5 n’a jamais coûté aussi peu cher qu’aujourd’hui

Doté d'un dissipateur thermique et offrant d'excellents débits, le SSD NVMe Silicon Power XS70 est tout indiqué pour intégrer les entrailles d'une PS5. Son modèle de 2 To a en plus l'avantage d'être disponible à un très bon prix, soit 111,99 euros au lieu de 153 euros sur Amazon.

Étendre la capacité de stockage de sa PS5, dont l’espace est limité à 667 Go, est fortement conseillé pour ne pas avoir à supprimer des jeux à tout bout de champ. Les SSD NVMe sont des solutions idéales pour cela, mais attention, quelques exigences sont à prendre en compte pour qu’ils fonctionnent correctement dans les entrailles de la console. Le SSD Silicon Power XS70 est justement une très bonne référence puisqu’il propose non seulement des débits suffisants, mais il intègre en plus un dissipateur thermique pour éviter toute surchauffe. Un modèle que l’on trouve actuellement à un super prix.

Les points essentiels du SSD Silicon Power XS70

Des débits allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Une grosse quantité de stockage

Un dissipateur thermique intégré

Proposé il y a quelques mois à plus de 150 euros, le SSD NVMe Silicon Power XS70 de 2 To est actuellement affiché à 111,99 euros sur Amazon.

Un SSD NVMe idéal pour la PS5

Le modèle Silicon Power XS70, qui est un SSD PCIe 4.0 NVMe au format M.2, est particulièrement adapté à la PS5. Pour qu’un SSD interne fonctionne correctement dans les entrailles de cette console next-gen, Sony impose des vitesses de transfert d’au moins 5 500 Mo/s. Avec ses débits de 7 300 Mo/s en lecture et 6 800 Mo/s en écriture, le Silicon Power XS70 tiendra donc très bien le rythme, conformément aux attentes du constructeur.

Cette référence est par ailleurs équipée d’un dissipateur thermique, ce qui n’est pas toujours le cas sur les SSD, y compris les plus performants. La présence de ce dissipateur permet d’éviter tout phénomène de surchauffe qui pourrait diminuer les performances de la console. La PS5 étant fréquemment sujette à la chauffe, les dissipateurs sont toujours bénéfiques.

Une capacité de stockage plus que confortable

Avant de pouvoir profiter des bienfaits du Silicon Power XS70, il faut évidemment savoir le placer à l’intérieur de la console, ce qui n’est pas si simple. L’installation est en effet un poil plus complexe que celle d’une carte d’extension sur Xbox, par exemple, car ce modèle prend la forme d’une barrette de RAM. Mais pas de panique, cet article vous guidera pas à pas dans la manœuvre. Une fois installé, le SSD NVMe Silicon Power XS70 fournira pas moins de 2 To de stockage, ce qui est largement suffisant pour stocker toute une bibliothèque de jeux. Quand on sait que le stockage natif de la PS5 s’élève à 667 Go, et que la plupart des jeux pèsent 50 Go, voire 100 Go, ces 2 000 Go ne seront clairement pas de trop.

Si vous n’avez pas de PS5, le SSD pourra évidemment être installé dans un PC. Une bonne manière de là aussi profiter de temps de chargement fortement réduits et de lancements rapides de votre machine. Les SSD NVMe sont en plus bien connus pour être plus rapides que les SSD classiques SATA au format 2,5 pouces. Enfin, notez que le SSD est garanti durant cinq ans, ce qui est plutôt appréciable en cas de pépin.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour votre console, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M2 internes et disques durs externes pour votre PS5.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.