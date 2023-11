Philips Hue : ce pack à -35 % vous permet de créer un Ambilight maison

Avec des barres lumineuses connectées Philips Hue Play et un boîtier de synchronisation HDMI, il est tout à fait possible de se concocter un Ambilight maison. En ce moment, ce combo qui offre une immersion agréable coûte 278,82 euros au lieu de 409,98 euros chez Darty.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il est tout à fait possible de se créer un Ambilight maison si on ne possède pas de TV Philips proposant nativement cette technologie immersive. Pour se créer cette petite installation lumineuse, deux produits sont nécessaires : une ou plusieurs Hue Play, soit des barres lumineuses intelligentes, et un boîtier de synchronisation Sync Box, qui permet de connecter des périphériques multimédias à une installation Hue. Si l’expérience vous tente, sachez que cet ensemble d’appareils peuvent actuellement vous revenir à moins de 280 euros.

Les avantages des Hue Play et du boîtier de synchronisation

Des barres lumineuses avec 16 millions de nuances colorées

Un boîtier avec 4 ports HDMI pour synchroniser des lumières avec un contenu multimédia

Un Ambilight maison pour une meilleure immersion dans les films et séries

Au lieu de 409,98 euros, le pack comprenant 2 Philips Hue Play et un boîtier de synchronisation peut vous revenir à 278,82 euros chez Darty. Pour profiter de cette offre, vous n’aurez qu’à ajouter les deux produits dans votre panier : la réduction s’appliquera automatiquement.

Des barres lumineuses immersives

Dans ce pack, on retrouve d’abord deux Hue Play, des barres lumineuses connectées, qui peuvent être installées sur un mur, sur un meuble ou, encore mieux, derrière un téléviseur pour un effet rétroéclairage au moyen de clips et de rubans adhésifs. Un halo lumineux et coloré sera alors projeté au mur, et fera encore plus son petit effet en étant synchronisé avec vos films et vos séries.

Preuve par ailleurs que ce halo est entièrement personnalisable, vous pourrez choisir parmi plus de 16 millions de nuances colorées, ou bien une lumière blanche à sélectionner parmi 50 000 nuances froides ou chaudes. De quoi se concocter une ambiance chaleureuse dans la pièce de son choix. Pour ce faire, il faut passer par l’application Philips Hue, qui permet de régler l’intensité et la couleur des Hue Play. Notez tout de même qu’il est plus que conseillé d’avoir un pont de connexion Hue Bridge sous la main pour bénéficier d’une longue portée, car les éclairages Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Vous pourrez ainsi programmer des ambiances adaptées selon les occasions, ainsi que l’extinction des lumières à l’heure que vous souhaitez. Et si vous souhaitez contrôler ces éclairages de manière beaucoup plus rapide, vous pourrez toujours passer par les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa, Siri).

Un boîtier pour synchroniser tout ça

L’autre pièce maîtresse de ce combo est donc le boîtier de synchronisation Sync Box, sur lequel on trouve quatre ports HDMI. Il est donc possible de connecter jusqu’à quatre appareils à cette petite boîte indispensable pour se créer son propre Ambilight. Concrètement, la Sync Box permet de synchroniser les lumières connectées Hue White & Color comme les Hue Play avec des contenus multimédia diffusés sur un téléviseur, par exemple. Un pont Hue est en revanche indispensable pour y connecter la Sync Box, qui pourra ensuite être liée à vos appareils multimédia ainsi qu’à un téléviseur grâce aux ports HDMI disponibles.

Ces entrées HDMI pourront par exemple servir à connecter une console de jeu afin de projeter vos parties sur un écran de télévision et de voir les Hue Play s’animer en symbiose. Une manière simple et efficace de maximiser l’immersion, en somme. Enfin, notez que l’application Hue Sync permettra de configurer vos appareils et moduler l’intensité de vos lumières connectées.

Si vous souhaitez être guidé efficacement avant d’acheter des appareils connectés de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien débuter avec vos ampoules connectées Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.